Google рассекретила новые смартфоны на собственном процессоре

Компания Google показала новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro и представила новый процессор под названием Tensor. Об этом сообщает издание The Verge.

Таким образом, компания будет конкурировать с такими крупными производителями мобильных чипов, как Apple, Qualcomm и Samsung. В мобильный процессор от Google встроят специальный модуль для операций с искусственным интеллектом и чип Titan M2, отвечающий за безопасность. Остальные элементы, включая центральный процессор, графический процессор, модуль для связи 5G компания пока предпочла оставить в тайне. "Tensor позволит нам сделать такие смартфоны, о которых мы всегда мечтали, - сказал Рик Остерлох, вице-президент Google. - И сейчас, благодаря новому чипу мы наконец-то сможем показать по-настоящему флагманские девайсы высшей категории".

Pixel 6 Pro получит закругленный 6,7-дюймовый экран с разрешением QHD и частотой обновления 120 Гц. На задней панели устройства расположены три камеры - новый широкоугольный основной датчик, ультраширокоугольный объектив и телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом. В Google предпочли не раскрывать технические подробности новых камер, объявив лишь, что основной широкоугольный объектив будет получать на 150% больше света по сравнению с нынешней моделью.

Обычный Pixel 6 получит 6,4-дюймовый экран с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц. По камерам у обоих девайсов паритет, кроме объектива с 4-х кратным оптическим зумом - в младшей модели он отсутствует.

Журналисты американского издания отмечают, что блок камер на задней панели обоих аппаратов достаточно сильно выпирает из корпуса - поэтому девайсы оснастили специальной металлической рамкой, чтобы "избежать царапин". Так ли это будет на самом деле, пока непонятно.