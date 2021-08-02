ГП и Титов договорились о мониторинге реализации нового закона о госконтроле

Генеральная прокуратура поддержала инициативу уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова по организации совместного мониторинга реализации федерального закона № 248-ФЗ о государственном и муниципальном контроле (надзоре).

Закон вступил в силу 1 июля, и аппарат федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова предложил обеспечивать информирование прокуроров о фактах нарушений прав предпринимателей, в том числе подмены мероприятий по контролю внепроцессуальными проверками и административными расследованиями.

"Генеральная прокуратура России поддержала эту инициативу, - говорится в письме заместителя генпрокурора Юрия Пономарева, полученного в офисе бизнес-омбудсмена. - В свою очередь, прокурорам поставлена задача максимально использовать потенциал региональных бизнес-омбудсменов, межведомственных рабочих групп и оперативно пресекать случаи необоснованного вмешательства контролирующих органов в деятельность хозяйствующих субъектов".

Тем временем в офисе Бориса Титова уже прошли консультации с 11 контрольно-надзорными ведомствами: МЧС, Роспотребнадзором, Рострудом, Ростехнадзором,Росприроднадзором, Россельхознадзором, Рособрнадзором, Россздравнадзором, Ростуризмом, Минтрансом и Росреестром. Как отметила координатор программы, общественный омбудсмен по защите интересов предпринимателей на спецрежимах Марина Блудян, "разработка подзаконных актов только ведется, и ведомства очень нуждаются в притоке свежих идей. В частности, в ближайшие месяцы все контрольные органы должны разработать так называемые индикаторы риска.

"Индикатор - это своеобразная лампочка, включение которой служит поводом для инспектора инициировать проверку, - пояснила Блудян. - Если предприниматель знает о такой "лампочке", не допускает ее "включения", то он избавлен от проверки - по закону. Это важно для контроля ее обоснованности со стороны уполномоченного. От нас сейчас ждут предложений по отраслям в отношении индикаторов, в ближайшее время соберем их и представим. А для самих предпринимателей затем переведем их формулировки в понятный вид".

"Похоже, что именно структурам наших уполномоченных в регионах предстоит стать теми точками, в которых будет сосредотачиваться информация о проблемах применения нового закона о госконтроле, - отметил российский омбудсмен Борис Титов. - В него заложено много реально полезных для бизнеса новшеств. Но все будет зависеть именно от практики. Поэтому своей задачей мы видим: а) создание механизма оперативного обмена информацией между бизнесом и контролирующими ведомствами, б) разъяснение новых правил максимально широкому кругу предпринимателей, в) контроль за реализацией закона. Поскольку прокуратура намерена активно отслеживать ситуацию, есть хорошие шансы довести правильные нормы до воплощения в жизнь. Мы полностью открыты для обращений и призываем предпринимателей включаться в работу - это в наших общих интересах".