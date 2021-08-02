Грызлов: Очная встреча Контактной группы по Донбассу может пройти в августе

Очередное заседание Контактной группы по Донбассу запланировано на конец августа. Как заявил постпред РФ в группе Борис Грызлов​​​, она может пройти в очном формате.

"На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске, в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть", - отметил Грызлов. По словам постпреда, "возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе".

Как обратил внимание Грызлов, российская инициатива была поддержана представителями Донбасса и координатором Контактной группы от ОБСЕ, украинская сторона не возражала.

"Ответственность за конструктивное продолжение переговоров в настоящее время полностью лежит на официальном Киеве", - отметил постпред, подчеркнув, что все реальные результаты были достигнуты в результате прямого диалога. Речь идет о взаимном освобождении удерживаемых лиц, разведении сил и средств на конкретных участках, вопросах прекращения огня.

Одним их факторов необходимости возвращения к очному формату стала смена координатора от ОБСЕ. С 1 августа им стал финский дипломат Микко Киннунен.