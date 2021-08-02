Новости

Актриса "мыльных опер" Хосемит Бермудес умерла в 41 год 15:33
Новой ведущей шоу "Орел и решка" стала актриса Анфиса Черных 15:30
Кубинец Лопес стал первым в истории борьбы четырехкратным чемпионом Игр 15:29
В центре столицы остановлены трамваи 15:29
ЦИК зарегистрировал список кандидатов Партии Роста для участия в выборах 15:20
Белоусов поддержал создание карты влияния ограничений на бизнес 15:18
Репертуар театров проверят на соответствие стратегии нацбезопасности 15:08
Интернет-мошенники похитили у екатеринбуржцев более 100 млн рублей 15:02
Умер актер-индеец из "Во все тяжкие" Саджино Грант 15:00
ЦИК зарегистрировал список кандидатов Партии пенсионеров для участия в думских выборах 14:58
ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Зеленой альтернативы" для участия в выборах 14:50
Актер из "Декстера" Джей Пикетт внезапно умер на съемках 14:50
Военные ЗВО завершили тушение пожаров в Карелии 14:50
Аэропорт Симферополя в июле поставил месячный рекорд по трафику 14:47
ЦИК: На участие в онлайн-голосовании подано более 16 тысяч заявлений 14:43
Упавшему в обморок 84-летнему Леониду Куравлёву вызвали "скорую" 14:34
Экс-президент Киргизии Акаев вернулся в Бишкек для общения со следователями 14:33
В Екатеринбурге отменили фейерверк ко Дню города 14:32
От COVID умер легендарный советский актер Анатолий Рудаков 14:20
Грызлов: Очная встреча Контактной группы по Донбассу может пройти в августе 14:19
Шойгу: Десантники - надежная опора национальной безопасности государства 14:14
"Спартак" сыграет с ПСВ или "Мидтьюлланном", если пройдет "Бенфику" в ЛЧ 14:12
На Петербург обрушится "сверхливень" 14:12
Минприроды разъяснило поправки в законы об охоте 14:10
Житель Волжского отсудил у стоматологов более 840 тысяч рублей 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
02.08.2021 14:19
Рубрика: В мире

Грызлов: Очная встреча Контактной группы по Донбассу может пройти в августе

Текст: Юрий Когалов

Очередное заседание Контактной группы по Донбассу запланировано на конец августа. Как заявил постпред РФ в группе Борис Грызлов​​​, она может пройти в очном формате.

"На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске, в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть", - отметил Грызлов. По словам постпреда, "возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе".

Пушилин: На переговорах по Донбассу нет никакого прогресса

Как обратил внимание Грызлов, российская инициатива была поддержана представителями Донбасса и координатором Контактной группы от ОБСЕ, украинская сторона не возражала.

"Ответственность за конструктивное продолжение переговоров в настоящее время полностью лежит на официальном Киеве", - отметил постпред, подчеркнув, что все реальные результаты были достигнуты в результате прямого диалога. Речь идет о взаимном освобождении удерживаемых лиц, разведении сил и средств на конкретных участках, вопросах прекращения огня.

Одним их факторов необходимости возвращения к очному формату стала смена координатора от ОБСЕ. С 1 августа им стал финский дипломат Микко Киннунен.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное сегодня

Нарышкин: США при любой власти демонизируют Россию
Путин поздравил десантников с профессиональным праздником
Никол Пашинян вернулся на пост премьер-министра Армении
США оказались на пороге дефолта
"Газпром" сократил поставки газа в Европу
Как свободолюбивая Америка подходит к обязательной вакцинации от ковида
Итальянский университет заплатит студентам за отказ от путешествий на самолете