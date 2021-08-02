Хакеры замедлили процесс вакцинации от COVID-19 в итальянском Лацио

Злоумышленники вывели из строя информационную систему, помогавшую жителям итальянского региона Лацио записываться на вакцинацию от COVID-19.

"Это очень мощная хакерская атака, очень серьезная. Ничего не работает. Вся региональная база данных под угрозой", - заявил министр по вопросам здравоохранения Алессио Д'Амато. Он отметил, что бронирование вакцин приостановлено, действия по их введению продолжаются, но ввод данных приходится производить вручную.

Сейчас уже 79 процентов населения региона старше 18 лет получили обе дозы препарата от COVID-19, сообщает РИА Новости.

Подразделение МВД Италии по борьбе с киберпреступлениями пока не смогло определить, кто стоит за этой атакой, которую уже назвали беспрецедентной.