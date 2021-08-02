Хуснуллин: Регистрация недвижимости должна занимать один день

Процедура оформления прав на недвижимость в России должна занимать один день. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует работу Росреестра.

По словам чиновника, сейчас система регистрации прав на недвижимость вызывает много нареканий со стороны России.

"Много ошибок, накладок, отказов, люди недовольны. Мы должны запустить оборот всей недвижимости. Это повышает капитализацию страны, становится больше залоговая масса", - отметил вице-премьер в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что задача властей - минимизировать все процедуры внутри Росреестра и с сделать их понятными, удобными и дешевыми для россиян.

План мероприятий по совершенствованию работы Росреестра расписан до 2024 года. При этом основные должны быть реализованы в 2021-2022 годах, добавил Марат Хуснуллин.