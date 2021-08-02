Использование соцсетями программ "умной ленты" могут поставить под контроль

С идеей выступила комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России. По данным "РГ", инициатива нашла поддержку у законодателей, в том числе сенаторов, и в ближайшей перспективе соответствующий проект может быть внесен в Госдуму.
"Действительно ли мы сегодня сами решаем какой контент смотреть, какой товар купить, какой услугой воспользоваться или умные алгоритмы цифровых платформ делают это за нас? - говорит председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения АЮР Александр Журавлев. - Например, сейчас почти 70% времени, которое пользователь проводит на YouTube - это результат работы алгоритмов рекомендаций платформы. Facebook показывают пользователям новости в том порядке, который выбирает рекомендательный алгоритм, при этом площадка предпочитает выводить в топ тот контент, который вызывает больше всего разногласий. TikTok рекомендует пользователям ролики к просмотру, основываясь на их предыдущих оценках, а алгоритмы некоторых известных Интернет-магазинов, продающих электронную технику, работают на основе знаний о пользователях, их предпочтениях к тем или иным товарам и услугам, тем самым предлагая клиентам релевантный для них по мнению алгоритма продукт. Кроме того, эксперты из Revealing Reality обнаружили, что даже минимальное взаимодействие подростков в Instagram с контентом про фитнес и диеты может спровоцировать алгоритмы соцсети на рекомендацию публикаций о похудении. Instagram знает, что аккаунты зарегистрированы на подростков, но все равно предлагает им ориентированную на взрослого пользователя рекламу".
По его словам, рекомендательные сервисы - это комплекс алгоритмов и программ, задача которых предсказать, что может заинтересовать того или иного пользователя. В основе большинства таких сервисов нередко лежат технологии искусственного интеллекта, в том числе основанные на самообучении. Рекомендации формируются на основе собранных или купленных данных о человеке и его пользовательском поведении. "Сегодня рекомендательные сервисы стали одним из самых широко используемых достижений "революции искусственного интеллекта", об этом говорится в Financial Times, - продолжает Александр Журавлев. - Такие сервисы помогают бизнесу создавать персонализированные рекомендации для клиентов, поддерживать их лояльность к бренду, тем самым повышать продажи и увеличивать свою прибыль. Но вместе с тем, массовое применение рекомендательных сервисов может являться эффективным инструментом социальной инженерии, в том числе способно усугублять социальные проблемы "уязвимых" слоев населения, например, детей и подростков".
Использование таких сервисов вызывает большую обеспокоенность у специалистов в самых разных странах. Например, представители Королевского колледжа Лондона считают, что влияние подобных сервисов на людей недостаточно изучено, а отсутствие информации о том, кто и как управляет алгоритмами, только усиливает напряженность. А по мнению профессора Калифорнийского университета Стюарта Рассела, "алгоритмы выдачи и подбора контента в социальных сетях гарантированно манипулируют людьми".
Поэтому в Европе, Великобритании и США уже работают над регулированием отношений, связанных с использованием рекомендательных сервисов. Например, как рассказывает Александр Журавлев, в Европе проект закона "О цифровых сервисах" регламентирует обязательство крупных онлайн-платформ информировать пользователей в доступной и понятной форме об основных принципах работы рекомендательных сервисов. В США Федеральная торговая комиссия у крупных цифровых компаний запрашивает информацию о том, как они собирают, используют и представляют личную информацию, о рекламе и методах взаимодействия с пользователями, а также о том, как их методы влияют на детей и подростков.
"На сегодняшний день в России следует также выработать правила по регулированию рекомендательных сервисов, которые бы учли интересы всех участников процесса, - заявляет Александр Журавлев. - Эти правила, в том числе должны предполагать возможность отключения рекомендательных сервисов, если пользователь это захочет. На данный момент рекомендательные алгоритмы, или "умную ленту", можно отключить только в ВКонтакте. В Facebook такая настройка есть формально, но на деле она не работает. А Instagram сказал, что будет размещать в ленте пользователей посты людей, на которых человек не подписан.
Важно закрепить принцип транспарентности, то есть работу рекомендательных сервисов необходимо сделать максимально прозрачной для человека, а именно цифровым платформам важно добавлять специальные маркировки, а также понятным и доступным языком предупреждать пользователей о том, что сервис использует подобные алгоритмы и порядок работы рекомендательных сервисов. Но следует понимать, что есть сервисы в которых такой алгоритм технически отключить невозможно именно поэтому к ним должны применяться подобные правила.
На мой взгляд, все эти меры позволят защитить российских граждан и компаний от манипулирования со стороны цифровых платформ, использующих рекомендательные сервисы, а также создать разностороннее информационное пространство для пользователя".
Как сказано в предложениях комиссия московского отделения АЮР, в отдельных сферах, связанных с распространением информации требует проработки вопрос депонирования используемых алгоритмов, а также введение требования о "приземлении" в российской юрисдикции владельцев прав на соответствующие программы. "Наиболее актуально такие требования вводить по отношению к деятельности аудиовизуальных сервисов", говорится в документе.
Подробнее о подготовленных предложениях читайте в ближайшей полосе Право в Российской газете.