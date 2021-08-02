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Рубрика: В мире

Исследование: Крупные соцсети игнорируют жалобы на антисемитские высказывания

Текст: Юрий Когалов

Крупные социальные сети, такие как Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и TikTok, оставляют без внимания большинство жалоб на публикации, содержащие антисемитские высказывания. Как утверждает международная некоммерческая неправительственная организация Центр по противодействия цифровой ненависти, до 84 процентов обращений остаются без ответа.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Как отмечают правозащитники, социальные сети "не в состоянии обеспечить соблюдение своих собственных общинных принципов в отношении антисемитского содержания". В итоге они превратились "в свободную зону для распространения расизма и антиеврейской пропаганды".

Согласно последнему отчету центра, только с мая по июнь этого года было обнаружено 714 постов антиеврейской направленности, которые собрали в совокупности 7,3 миллиона просмотров. Из поданных жалоб 84 процента остались без какой-либо реакции со стороны администраторов и руководства соцсетей. Чаще всего речь в этих публикациях шла о теориях заговора, отрицании Холокоста, выкладывались антисемитские карикатуры. Были обнаружены и хэштеги для антисемитского контента.

Чтобы предотвращать в будущем появление таких публикаций, Центр предлагает регуляторам ввести штрафы за бездействие со стороны соцсетей. "Социальные платформы зарабатывают на распространении ненависти и дезинформации. Финансовые обязательства позволят добиться от платформ больших вложений в модерацию контента", - отмечается в отчете организации. Самим соцсетям рекомендовано удалять не только расистские посты, но и блокировать аккаунты и запрещать группы тех пользователей, что прямо нападают на евреев.

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