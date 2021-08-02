Исследование: Крупные соцсети игнорируют жалобы на антисемитские высказывания

Крупные социальные сети, такие как Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и TikTok, оставляют без внимания большинство жалоб на публикации, содержащие антисемитские высказывания. Как утверждает международная некоммерческая неправительственная организация Центр по противодействия цифровой ненависти, до 84 процентов обращений остаются без ответа.

Как отмечают правозащитники, социальные сети "не в состоянии обеспечить соблюдение своих собственных общинных принципов в отношении антисемитского содержания". В итоге они превратились "в свободную зону для распространения расизма и антиеврейской пропаганды".

Согласно последнему отчету центра, только с мая по июнь этого года было обнаружено 714 постов антиеврейской направленности, которые собрали в совокупности 7,3 миллиона просмотров. Из поданных жалоб 84 процента остались без какой-либо реакции со стороны администраторов и руководства соцсетей. Чаще всего речь в этих публикациях шла о теориях заговора, отрицании Холокоста, выкладывались антисемитские карикатуры. Были обнаружены и хэштеги для антисемитского контента.

Чтобы предотвращать в будущем появление таких публикаций, Центр предлагает регуляторам ввести штрафы за бездействие со стороны соцсетей. "Социальные платформы зарабатывают на распространении ненависти и дезинформации. Финансовые обязательства позволят добиться от платформ больших вложений в модерацию контента", - отмечается в отчете организации. Самим соцсетям рекомендовано удалять не только расистские посты, но и блокировать аккаунты и запрещать группы тех пользователей, что прямо нападают на евреев.