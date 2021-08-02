Из глубин океана дотянулся до небес - ученики и коллеги о конструкторе Спасском

Новости

Онлайн-репетиторство в Германии стало прибыльным бизнесом во время пандемии 01.08.2021
В Иванове полицейская машина сбила девушку 01.08.2021
Эксперт оценил выгоду России от введения цифрового налога 01.08.2021
Иран отрицает причастность к атаке на танкер Mercer Street 01.08.2021
Слепов и Кочеткова выиграли соревнования по триатлону Ironman 70.3 01.08.2021
Более 33 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 01.08.2021
В парке "Патриот" появился сквер военных инженеров 01.08.2021
Организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за пожары в Турции 01.08.2021
Маракасы и гитары: В Ростове встретили олимпийскую чемпионку Коробейникову 01.08.2021
Главный инфекционист США назвал причину роста заболеваемости COVID-19 01.08.2021
"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в РПЛ 01.08.2021
На востоке Турции из-за наводнения погибло большое количество скота 01.08.2021
Окон стал 111-м в истории "Формулы-1" победителем Гран-при 01.08.2021
Турция направила десантные катера в Мармарис для эвакуации людей 01.08.2021
Федор Добронравов рассказал, когда выйдет финальный сезон "Сватов" 01.08.2021
В Вологде мужчина похитил 12-летнюю девочку 01.08.2021
Путин поздравил российских теннисистов с победой на Олимпиаде 01.08.2021
Двух призеров Игр из Грузии попросили покинуть Олимпиаду за прогулку по Токио 01.08.2021
Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины от коронавируса для Евросоюза 01.08.2021
Мэр Сочи поздравил Елену Веснину с серебром на Олимпиаде в Токио 01.08.2021
Из-за коронавируса на Кипре ввели новые правила для туристов 01.08.2021
Баршим и Тамбери завоевали золото в прыжках в высоту 01.08.2021
Итальянский бегун победил на стометровке на Олимпиаде в Токио 01.08.2021
Венесуэльская легкоатлетка Рохас установила мировой рекорд в тройном прыжке 01.08.2021
В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль 01.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
02.08.2021 00:00
Рубрика: Власть

Из глубин океана дотянулся до небес - ученики и коллеги о конструкторе Спасском

Текст: Александр Емельяненков ( Санкт-Петербург - Москва)
Российская газета - Столичный выпуск № 172(8523)
Сегодня, 2 августа, исполняется 95 лет выдающемуся человеку - инженеру, конструктору, академику Игорю Дмитриевичу Спасскому, имя которого 70 лет неразрывно связано с проектированием подводных лодок и специальной морской техники: глубоководных аппаратов, ледостойких платформ, плавучих стартовых комплексов.
В 52 года Игорь Спасский стал Героем Социалистического Труда, а в 92 года - Героем России. Фото: PhotoXPress В 52 года Игорь Спасский стал Героем Социалистического Труда, а в 92 года - Героем России. Фото: PhotoXPress
В 52 года Игорь Спасский стал Героем Социалистического Труда, а в 92 года - Героем России. Фото: PhotoXPress

Адмирал Владимир Королев, когда вступил в командование ВМФ, со страниц "Российской газеты" сказал об академике Спасском так: "Это человек, который из глубин океана дотянулся до небес". И в этом нет преувеличения: плавучий космодром "Морской старт", созданный при активном участии генерального директора ЦКБ "Рубин" и его коллег-конструкторов, позволил обеспечить оптимальные условия запуска ракет-носителей из экваториальной части Тихого океана.

Фото: Олег Кулешов
Академик Игорь Спасский: Подводный флот России - это щит, который ослаблять нельзя

В канун нынешней, юбилейной для академика Спасского даты его коллеги, ученики и соратники вместе с поздравлениями акцентируют внимание на главном. За 33 года, что он был руководителем конструкторского бюро, а до этого еще шесть лет работал там же главным инженером, по проектам "Рубина" построено 96 атомных подводных лодок (десяти проектов) и 91 - дизель-электрическая (шесть проектов). Интегральной оценкой сделанному на этом направлении стала Государственная премия в 2007 году, которую Игорь Спасский разделил с академиком Сергеем Ковалевым, генеральным конструктором стратегических АПЛ, и Давидом Пашаевым, в то время генеральным директором "Севмаша", где строились и строятся атомные подлодки, спроектированные "Рубином".

В кооперации с КБ и оборонными верфями состоят десятки других научных и производственных коллективов, нацеленных на общий результат. Академик РАН Владимир Пешехонов, научный руководитель ЦНИИ "Электроприбор", где создаются лучшие навигационные комплексы для подводных лодок и надводных кораблей, в диалоге с "РГ" рассказал о другой, не менее значимой заслуге Игоря Спасского.

- Одно из его крупнейших достижений - размещение ракетного оружия на дизель-электрических подводных лодках. Идея была тщательно проработана и воплощена вместе с тогдашним директором "Адмиралтейских верфей" Владимиром Александровым и генеральным конструктором этого направления в "Рубине" Юрием Кормилициным. А ведь что значит разместить на ПЛ новый класс оружия? Надо было организовать доработку проекта, найти под это финансирование, убедить потенциального заказчика, что лодка получит новое качество.

Подлодки класса "Варшавянка" имели только торпедное оружие, а сейчас их модернизированный вариант получает высокоточный ракетный комплекс

И она действительно его получила! Раньше подлодки класса "Варшавянка" имели только торпедное оружие, а сейчас их модернизированный вариант получает высокоточный ракетный комплекс "Калибр". И это, заметьте, подводные лодки не океанского класса, а преимущественно ближней или дальней морских зон. Они уже пришли на вооружение Черноморского флота, а сейчас такая же серия строится для Тихоокеанского. И, конечно, резко повысился их экспортный потенциал...

Разница в возрасте у академиков Спасского и Пешехонова - восемь лет. Они полвека шли по жизни рядом, держались одной командой в составе Петербургского научного центра РАН и в один день получали в Кремле из рук президента Владимира Путина высшие знаки отличия: Игорь Спасский - Золотую Звезду Героя России, Владимир Пешехонов - Золотую Звезду Героя Труда.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот

Главное сегодня

Президент МОК Томас Бах поддержал российских спортсменов
Собянин раскрыл модель ввода и снятия ограничений из-за COVID
Путин посетил Коневский монастырь
Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в РФ
Эксперт назвал число невыездных из-за долгов россиян
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому