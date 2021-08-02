Грецию охватили пожары из-за аномальной жары

Крупные пожары возникли в Греции из-за аномальной жары. Как заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, подобных температур не было с 1987 года. Столбик термометра грозит достигнуть отметки в 45 градусов по Цельсию.

По данным газеты Kathimerini, в данный момент огонь полыхает на полуострове Пелопоннес и острове Родос. К тушению привлечены как наземные, так и воздушные силы. Жители нескольких деревень на побережье эвакуированы. Власти Родоса обратились к Афинам с просьбой объявить в 7 из 10 муниципальных образований чрезвычайную ситуацию.

Тем временем власти Греции просят жителей как можно меньше пользоваться электрическими приборами, в первую очередь кондиционерами и нагревателями воды. По словам премьера, жара привела к значительной нагрузке на систему электроснабжения. Мицотакис заверил, что делается все возможное, чтобы предотвратить возможные перебои с электроэнергией. Он обратился к гражданам с просьбой снизить потребление энергии в часы пик, то есть в полдень и с 6-7 до 10-11 часов вечера.