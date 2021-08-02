Как купить квартиру онлайн

Пандемия ускорила развитие разного рода онлайн-сервисов. Через интернет можно купить даже недвижимость. Как это сделать, рассказали специалисты "Авито Недвижимость".

Как найти жилье?

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Онлайн-сервисов по подбору недвижимости множество, как для поиска новостроек, так и с объявлениями о продаже вторичного жилья. Сузить поиск можно с помощью фильтров - "отсеять" объекты по площади, числу комнат, месту расположения и ценовому диапазону.

Эксперты советуют не использовать слишком большое число условий и слишком жесткие ограничения. Некоторые предложения могут не соответствовать первоначальным запросам, но подходить новоселам. Например, иногда покупатели выбирают не трехкомнатную, как хотели первоначально, а двухкомнатную квартиру, но большей площади.

Как изучить квартиру?

На сервисах объявлений могут быть пометки о том, что доступен онлайн-осмотр жилья. Можно договориться об этом с собственником и самостоятельно. Это позволяет сэкономить время, а иногда и средства на проезд (особенно если речь идет о жилье в другом регионе).

Однако, остановившись на определенной квартире, перед покупкой лучше все-таки посетить ее офлайн. Или, как минимум, попросите сделать это свое доверенное лицо - родственника или друга.

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Даже если вам провели подробную экскурсию по квартире в дистанционном формате и у вас нет оснований сомневаться в качестве жилья, личный осмотр позволит увидеть больше. Можно оценить состояние ремонта, удостовериться в исправности коммуникаций. Проверить вид из окна и локацию. Особенно важно это при покупке "вторичной" квартиры.

Как проверить документы?

Изучите репутацию продавца, застройщика или агентства недвижимости. Можно поискать на сайте объявлений отзывы о них, ранее размещенные объявления, срок регистрации на сайте.

Покупая недвижимость через агентство или риелтора, внимательно изучите их сайт, проверьте, действительно ли существует такая компания. Это можно сделать через сайт Федеральной налоговой службы.

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Обязательно получите на понравившуюся квартиру выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Ее можно заказать на сайте Росреестра, через портал госуслуг, иногда такую услугу предлагают сайты объявлений. Не заказывайте такие выписки через сторонние сайты - это может оказаться дороже, а достоверность сведений никто не гарантирует, иногда после оплаты никаких сведений не приходит и вовсе.

В выписке приводится информация о собственниках жилья, параметры объекта, данные о залогах и обременениях (например, об ипотеке или аресте). В 2022 году в выписки начнут также включать информацию об аварийном состоянии дома.

Как оплатить?

После принятия решения о покупке продавцу обычно направляют документы, необходимые для оформления договора долевого участия (ДДУ) или купли-продажи (паспортные данные и пр.).

Оплата покупки квартиры в новостройке происходит после подписания договора долевого участия (ДДУ). Подписать документы можно при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи (это не просто логин от портала госуслуг, при получении УКЭП выдается специальная флешка с кодом). Подпись оформляют в удостоверяющем центре, право на ее выпуск имеют некоторые девелоперы.

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Затем открывается эскроу-счет в банке (процедура также может быть удаленной), на который дольщик переводит сумму за покупку квартиры в новостройке.

При онлайн-покупке вторичной недвижимости рекомендуется проведение расчетов через блокированный аккредитив (оформить его можно также онлайн), ячейку или номинальный счет. В качестве условия доступа к средствам следует указать подписанный акт приема-передачи квартиры. Подписать его можно как с помощью электронной подписи, так и лично после осмотра объекта.

Как оформить документы?

Завершающий этап покупки квартиры - электронная регистрация сделки в Росреестре. Подать документы онлайн можно, только если у покупателя или продавца опять же есть усиленная квалифицированная электронная подпись. Уточнить, какие именно документы потребуются, можно на сайте Росреестра.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

При покупке квартиры на вторичном рынке важно убедиться, что у собственника нет ограничений на регистрацию сделок в дистанционном формате. Иначе электронная регистрация будет отклонена и владелец квартиры должен будет лично подавать документы. Ограничения указываются в выписке из ЕГРН.