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02.08.2021 19:03
Рубрика: Происшествия

Кассира банка "Кредит экспресс" приговорили к четырем годам колонии

Текст: Наталья Козлова

Четыре года в колонии проведет кассир коммерческого банка "Кредит Экспресс" Наталья Ципинова. Женщину Следственный комитет обвинил в присвоении и легализации похищенных денег. Очень небольшой срок по суровой статье объясняется тем, что кассир заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ РИА Новости
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Суть уголовного дела в следующем. Директор этого банка Алла Кабанова "с целью хищения денежных средств банка под видом проведения различных банковских операций" в 2013 году создала организованную группу. В нее вошли: члены Совета директоров Василий Бойко-Великий и Татьяна Макаренко, главный бухгалтер Мария Антонова и сотрудники кредитного отдела Анастасия Новотнова, Егор Пихтин и Константин Кабанов, управляющая филиалом "Московский" банка Елена Чуева, кассир Наталья Ципинова.

- Всем 9 участникам преступной группы предъявлены обвинения в совершении 40 эпизодов хищений денежных средств банка под видом выдачи кредитов и снятия со вкладов клиентов на общую сумму свыше 190 млн рублей и последующей их легализации, - рассказали в СК.

В 2018 году Центральный банк отозвал лицензию у "Кредит Экспресса".

Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 47 млн рублей.

Суд по другим обвиняемым продолжается. Напомним, что к лишению свободы уже была осуждена управляющая филиалом "Московский" коммерческого банка "Кредит Экспресс" Елена Чуева.

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