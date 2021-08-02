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02.08.2021 20:50
Рубрика: Власть

Каждый третий солдат-срочник остается служить в ВДВ по контракту

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
2 августа в стране отметили День Воздушно-десантных войск, которым в этом году исполнился 91 год. Крылатую пехоту и ветеранов ВДВ поздравил президент РФ Владимир Путин.
Пандемия внесла в традиционный сценарий Дня ВДВ свои коррективы. О массовых купаниях в фонтанах бывших десантников почти не сообщалось. Фото: Егор Алеев Пандемия внесла в традиционный сценарий Дня ВДВ свои коррективы. О массовых купаниях в фонтанах бывших десантников почти не сообщалось. Фото: Егор Алеев
Пандемия внесла в традиционный сценарий Дня ВДВ свои коррективы. О массовых купаниях в фонтанах бывших десантников почти не сообщалось. Фото: Егор Алеев

"Народ России знает, что вы никогда не подведете. Будете неизменно, надежно и твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны", - процитировали в пресс-службе Кремля слова главы государства. Президент отметил, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером и братской сплоченностью. "Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу. Показывали пример беззаветной преданности Родине", - заявил Верховный главнокомандующий. Он добавил, что нынешнее поколение солдат и офицеров искренне гордится выдающейся героической историей Воздушно-десантных войск, с глубоким уважением относится к ветеранам, чтит заложенные ими ратные, патриотические традиции.

Фото: Минобороны РФ
ВДВ показали новые вооружения на полигоне "Алабино"

Приказ в честь Дня ВДВ издал министр обороны Сергей Шойгу. Накануне он участвовал в большом военно-спортивном празднике на подмосковном полигоне Алабино. Там Шойгу напомнил, что десантные войска являются оперативно-стратегическим резервом Верховного главнокомандующего. По словам министра, без ВДВ, оснащенных новейшим вооружением и техникой, способных выполнять задачи любой сложности и в любой обстановке, невозможна защита нашей огромной страны.

Главное богатство десанта, конечно, люди - солдаты и офицеры, чьи мужество, профессионализм вызывают настоящую гордость и искреннее уважение. Не случайно в ВДВ так стремятся попасть многие призывники. А послужив там срочниками, каждый третий остается на контракт. По данным командующего Воздушно-десантными войсками Андрея Сердюкова, сейчас в крылатой пехоте служат более 27 тысяч профи. По сравнению с 2012 годом их численность выросла в 3,5 раза. К концу 2022 года она станет еще больше - до 80 процентов личного состава. Свыше 65 процентов контрактников в ВДВ имеют высшее и среднее профессиональное образование.

С арсеналом у крылатой пехоты тоже порядок. В нынешнем году войска получат более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, свыше 12 тысяч комплектов для десантирования и парашютных систем. "К примеру, в настоящее время разработана и прошла государственные испытания перспективная парашютная система специального назначения, предназначенная для десантирования с высот 1200-8000 метров, -рассказал Сердюков в интервью "Красной звезде". - При этом с максимальным полетным весом десантника в 190 кг дальность полета под основным парашютом с высоты 8000 м может достигать 60 км. На подвесной системе предусмотрено крепление грузового контейнера переднего расположения весом до 50 кг".

По оценке командующего, поступление новой техники, вооружения и оборудования позволит довести уровень обеспеченности ВДВ современными и модернизированными образцами до 75 процентов.

Но вернемся к вчерашнему празднику. Пандемия коронавируса внесла в его сценарий неизбежные в таких случаях коррективы. Больших торжеств, как это традиционно было всегда, в ВДВ не проводили. О массовых купаниях бывших десантников в фонтанах не сообщалось. Хотя кое-где без них наверняка не обошлось.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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