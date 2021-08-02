Постановление главного государственного санитарного врача по Карачаево-Черкесской Республике от 28 июля 2021 года № 964 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции на территории Карачаево-Черкесской Республики"

Я, главный государственный санитарный врач по Карачаево-Черкесской Республике Бескакотов С. В., проанализировав текущую эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории республики, информирую об очередном повышении активности эпидемического процесса данного заболевания и увеличении уровня заболеваемости населения.

Еженедельный прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние четыре недели составляет от 6,8 % до 38,9 % (от 193 до 399 случаев), в среднем ежедневно регистрируется 57 случаев. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1.

В июле 2021 года основной удельный вес лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 приходится на взрослое население и составляет 80,6%. Наиболее вовлечены в эпидемический процесс возрастные группы 30-49 лет - 23%, 65 лет и старше и 50-64 года, на долю которых приходится по 23,8%. На возрастную группу 18-29 лет приходится 10%. Доля детского населения от 0 до 17 лет составила 19.4 %.

На долю населения трудоспособного возраста в текущем месяце приходится 56,8%, что в 1,7 раз больше, чем в июне 2021 года.

Продолжается рост заболеваемости внебольничной пневмонией за указанный период в 1,9 раз (с 36.9 до 70.0 на 100 тыс. населения).

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за истекшую неделю составил 73,2 на 100 тыс. населения. Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, рестораны, массовые мероприятия -свадьбы, похороны и пр.), а также пользующихся общественным транспортом.

В настоящее время госпитализировано 657 человек, что на 14,0 % выше, чем за предшествующую неделю.

Вышеперечисленные факты являются неблагоприятным прогностическом признаком течения эпидемического процесса новой коронавирусной инфекции на территории Карачаево-Черкесской Республики и свидетельствует о необходимости максимального увеличения уровня иммунной прослойки среди населения к данному заболеванию путем иммунизации подлежащих контингентов.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим вакцинации и не имеющим противопоказаний к иммунизации:

1.1 работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- здравоохранения;

- образования, в т.ч. дополнительного образования спортивной направленности;

- социальной защиты и социального обслуживания;

- туризма;

- торговли;

- общественного питания;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

- в средствах массовой информации, в том числе телевидении, радио, электронных средствах массовой информации и др".

- транспортных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики.

1.2 судьям и работникам аппаратов судов, осуществляющих деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, федеральным государственным служащим, федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Карачаево-Черкесской Республики, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Карачаево-Черкесской Республики, иным работникам органов власти Карачаево-Черкесской Республики и подведомственных им организаций.

1.3 обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет.

1.4 лицам, проживающим в организациях социального обслуживания.

1.5 членам избирательных комиссий Карачаево-Черкесской Республики.

1.6 наблюдателям, уполномоченным осуществлять наблюдение за деятельностью избирательных комиссий".

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. представить в медицинские организации по месту расположения объекта списки работающих.

2.2 в срок до 16.08.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 07.09. 2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

2.3 усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обратив особое внимание на необходимость проведения прививок, преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии, используя наглядную информацию.

2.4 Довести до сведения работников о том, что при вынесении данного постановления граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они будут отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6,3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрирозанная очищенная). Противопоказания должны быть подтверждены медицинским заключением.

4. Правительству Карачаево-Черкесской Республики:

4.1 обеспечить проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.

4.2 обеспечить контроль за представлением индивидуальными предпринимателями и организациями всех форм собственности, осуществляющих деятельность в сферах установленных пунктом 1 настоящего Постановления, в медицинские организации по месту расположения списков работающих.

4.3 определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения цели с учетом охвата вакцинацией лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления

4.4 разработать планы и графики иммунизации по дням в разрезе медицинских организаций с учетом поставленной цели.

4.5 обеспечить развертывание пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в необходимом количестве в медицинских организациях, по месту работы, учебы прививаемых, на общественных пространствах с привлечением мобильных выездных прививочных бригад в соответствии с установленными требованиями.

4.6 организовать подворные обходы (при необходимости) для иммунизации маломобильных лиц.

4.7 обеспечить надлежащие условия транспортирования и хранения вакцин новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и безопасность иммунизации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов", СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации", СП 3.1.3671-20 "Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак".

4.8 обеспечить еженедельное представление отчетности об иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе каждого муниципального образования, а в г. Черкесске - в разрезе медицинских организаций в отдел эпидемиологического надзора ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КЧР".

4.9 организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилакгики новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республики, начальнику территориального отдела, их заместителям и координаторам в районах обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике":

6.1 организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилакгики новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

6.2. обеспечить информирование Управления Роспотребнадзора по КЧР о ходе иммунизации населения против новой коронавирусной инфекции в ежедневном режиме.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования на сайте Управления Роспотребнадзора по КЧР.

Главный государственный санитарный врач по Карачаево-Черкесской Республике С.В.Бескакотов







