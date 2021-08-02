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02.08.2021 20:40
Рубрика: Экономика

Кредиторам усложнят доступ к данным о заемщике

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
Заемщик сам вправе решать, кому он открывает доступ к своим персональным данным - такова позиция Банка России и Роскомнадзора, изложенная в совместном письме двух ведомств и опубликованная ЦБ. Позиция носит рекомендательный характер и теоретически способна оградить тех, кто берет кредит или займ, от потока рекламы и утечки персональных данных на сторону.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сейчас некоторые кредиторы при выдаче потребкредитов и займов применяют максимально широкие формулировки: заемщик одной подписью соглашается на передачу данных о себе не только кредитору, но и другим лицам, в ряде случаев - неограниченному кругу лиц, пояснили в Банке России. В результате эта информация может использоваться как для рекламы, так и для других целей, не связанных с выдачей и обслуживанием кредита, в том числе спустя долгое время после выплаты долга, отмечают в ЦБ.

Фото: iStock
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В связи с этим Банк России и Роскомнадзор рекомендуют кредиторам - банкам, микрофинансовым организациям, ломбардам и кредитным потребительским кооперативам - получать отдельное согласие заемщика на обработку персональных данных в отношении каждого лица, которое может иметь к ним доступ. Кроме того, следует запрашивать отдельное согласие на обработку биометрии, а также если банк или другой кредитор собираются использовать полученные от клиента персональные данные для продвижения товаров, работ и услуг, отмечают в ведомствах. Не рекомендуется предлагать заемщику соглашаться с бессрочным действием или автоматическим продлением разрешения, настаивают в ЦБ.

Рекомендательный статус письма - главный камень преткновения для его выполнения, опасается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Впрочем, как пояснил "Российской газете" собеседник, близкий к Банку России, обычно кредиторы прислушиваются к рекомендациям регулятора.

При этом клиенту, если он откажется подписывать соглашение на обработку персональных данных в той версии, которую предоставил кредитор, могут отказать в выдаче кредита. В ином случае придется корректировать текст договора, а это потребует массу согласований и отнимет много времени, указывает Жарский. Более того, в кредите может быть отказано и по другой причине: по закону, чтобы предоставить финансовую услугу клиенту, организация обязана его идентифицировать, а делается это только через предоставление персональных данных и, соответственно, через согласие на обработку персональных данных.

В итоге наилучшим компромиссом с учетом новых рекомендаций стало бы разделение документов на предоставление кредита (займа) и по предоставлению разрешения на обработку персональных данных, где бы все спорные моменты указывались в понятной для заемщика форме, считает Жарский. Добросовестные кредиторы, скорее всего, выберут именно такой путь, полагает он.

Закон дает право клиенту банка отказаться от ненужной ему рекламы в любой момент

Также по действующему законодательству клиент вправе в любой момент отказаться от направления ему рекламных сообщений, даже если до того подписывал соглашения и давал разрешение на отправку, отмечает партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Это можно сделать в любой момент (и до, и после истечения сроков действия договора с банком), причем отказ в подобной ситуации не предусмотрен, добавляет он.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Правительство Минцифры Роскомнадзор

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