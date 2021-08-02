Кудрин рассказал, как России получить эффективную экономику

Для перехода на новую модель экономики России нужны экспортный прорыв и внутренние инвестиции. Об этом в интервью РБК заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

По его словам, старая модель уже исчерпала себя. Экономика не создает никаких прорывных качеств, новых товаров. Так что одно только новое качество экспорта могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4-5% в год.

Второй фактор, который он назвал, это наращивание внутренних инвестиций.

"Мало кто знает, но Китай даже в пик своей раскрутки и при 10% экономического роста в год имел иностранных инвестиций примерно 15% от всех своих инвестиций. То есть 85% инвестиций были все равно внутренними. А это трансформация ваших сбережений в инвестиции компаний. Вот в этот момент нужно инвестировать в суперпередовые технологии будущего, в товары будущего", - пояснил Кудрин.