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02.08.2021 17:20
Рубрика: Экономика

Кудрин рассказал, как России получить эффективную экономику

Текст: Юлия Акиньшина

Для перехода на новую модель экономики России нужны экспортный прорыв и внутренние инвестиции. Об этом в интервью РБК заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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По его словам, старая модель уже исчерпала себя. Экономика не создает никаких прорывных качеств, новых товаров. Так что одно только новое качество экспорта могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4-5% в год.

Второй фактор, который он назвал, это наращивание внутренних инвестиций.

"Мало кто знает, но Китай даже в пик своей раскрутки и при 10% экономического роста в год имел иностранных инвестиций примерно 15% от всех своих инвестиций. То есть 85% инвестиций были все равно внутренними. А это трансформация ваших сбережений в инвестиции компаний. Вот в этот момент нужно инвестировать в суперпередовые технологии будущего, в товары будущего", - пояснил Кудрин.

Экономика Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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