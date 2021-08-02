Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь

Твердую уверенность в масштабных перспективах развития Союзного государства высказал в понедельник глава российской дипломатической миссии в Беларуси Евгений Лукьянов на встрече с руководством Могилевской области, информирует БЕЛТА.

Особую роль в двусторонних связях двух братских стран высокопоставленный дипломат отводит приграничному сотрудничеству. Он резонно заметил, что "если не будет взаимных интересов, ни одна программа, которая была разработана в высоких кабинетах, не будет работать". А у России и Беларуси, констатировал он, такие интересы есть.

Поэтому, по его словам, "санкции, которым подвергаются обе страны, - это один из инструментов, который подталкивает к развитию. Последние несколько лет мы очень гордимся своим сельским хозяйством и его успехами, и все это благодаря санкциям. Запад четко указал нам направление. А Беларусь и Россия давно выбрали свой путь и необходимо продолжать ему следовать", - резюмировал российский посол.

Важным и основным торговым партнером региона назвал Российскую Федерация в ходе встречи и губернатор области Леонид Заяц. За пять месяцев текущего года, уточнил он, внешнеторговый оборот между белорусским регионом и РФ составил почти $854 млн и увеличился на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. А по данным статистики, белорусский экспорт составил более $519 млн, импорт - почти $335 млн.

Конкретизируя экспортную составляющую могилевской промышленности, Заяц напомнил, что в Союзное государство предприятия поставляют "разнообразную технику, шины, вагоны, мебель, изделия для упаковки и транспортировки товаров из пластмасс, молочную и мясную продукцию".

В свою очередь из России импортировались комплектующие для локомотивов, полимеры пропилена, спирты ациклические, минеральные удобрения и другие товары.

Кроме этого, строительные организации Могилевской области принимают активное участие в возведении социально значимых объектов на территории соседнего государства. А в белорусском регионе действует 324 организации с российским капиталом. "Одним из крупных предприятий стал "Омск Карбон Могилев", который производит технический углерод. К 2023 году это предприятие планирует выйти на проектную мощность. Здесь создано более 500 новых рабочих мест", - подчеркнул Леонид Заяц. Кроме того, уточнил он, здесь будет производиться основное сырье для другого крупного предприятия - ОАО "Белшина".

Не обошли вниманием участники встречи и ряд проблемных вопросов. Одним из таких, уточняет агентство, стала реализация продукции "Могилевлифтмаша" на территории РФ. "И если раньше могилевские лифты поставлялись в Россию тысячами, то сейчас - это разовые заказы", - отметил областной руководитель. Наличие шероховатостей в данной ситуации признал и Евгений Лукьянов, предложив "совместно проработать эту проблему и найти для нее решение".

На территории Союзного государства, по его словам, ни одно предприятие не должно ущемляться. "У наших субъектов хозяйствования не должно быть конкуренции, у каждого должна быть возможность реализовывать свою продукцию", - подчеркнул Лукьянов.

Рабочий визит российского посла в Могилевскую область будет проходить в течение трех дней. За это время он посетит ведущие предприятия Могилева. Кроме этого, дипломат познакомится с достопримечательностями областного центра и города Белыничи, сообщает агентство.