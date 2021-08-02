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02.08.2021 16:15
Рубрика: Культура

"Магический" древнеримский склад оружия обнаружен в Испании

Текст: Денис Передельский
Фото: Fernando Prado, University of Alicante Фото: Fernando Prado, University of Alicante
Фото: Fernando Prado, University of Alicante

В Испании археологи при проведении раскопок в доисторическом поселении Сон-Катлар обнаружили целую коллекцию древнеримского оружия, военного снаряжения и хирургических инструментов.

Фото: iStock
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Пресс-релиз об открытии опубликован на сайте Университета Аликанте, а коротко о нем рассказывает Heritage Daily. Находка была сделана на испанском острове Менорка, входящем в состав Балеарских островов на западе Средиземного моря.

Археологи обследовали руины доисторического поселения Сон-Катлар, которое существовало примерно с 2000 по 1200 годы до нашей эры. Затем наступил период упадка, однако люди проживали здесь до позднего римского периода.

Кстати, это единственное сохранившееся древнее поселение на Менорке, которое было окружено своего рода крепостной стеной длиной 870 метров. Считается, что стены могли быть построены для обороны острова от римского завоевания.

Новое открытие подтверждает данные об этом завоевании. Команда археологов обнаружила огромную коллекцию артефактов того периода времени. Сообщается, что найдены целые "залежи" римской военной амуниции и оружия, датируемых примерно 100 годом до нашей эры.

Фото: iStock
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Археологи нашли наконечники стрел, ножи, различные метательные снаряды и даже целый набор древних хирургических инструментов. Есть предположение, что все это богатство, а найденный склад по тем временам стоил очень дорого, было принесено в жертву.

Руководитель исследовательского проекта Фернандо Прадос пояснил, что для римлян ворота, ведущие в город, имели сакральное значение. Они иногда ассоциировались с двуликим Янусом - богом начала и конца, ворот, переходов, времени, двойственности.

"Римские солдаты были очень суеверными и практиковали совершение религиозных обрядов, - говорит Фернандо Прадос. - Римляне придавали воротам городов священное значение. Чтобы они были надежно заперты, производились определенные действия магического характера, такие как принесение в дар богам дорогостоящего снаряжения".

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