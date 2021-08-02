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Рубрика: Власть

МИД оценил заявление адмирала США о "провокациях" России в Черном море

Текст: Юрий Когалов

Высказывания командующего ВМС США в Европе и Африке Роберта Берка о действиях России в Черном море крайне опасны. Таким образом американская сторона пытается переложить ответственность за возможную эскалацию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя слова адмирала Берка о том, что РФ якобы провоцирует США нанести первыми удар в Черном море.

Фото: Минобороны РФ
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"Крайне опасное заявление. Содержит неприкрытую угрозу применения силы. Понятно, что это попытка свалить ответственность за возможную эскалацию с больной головы на здоровую", - заявил дипломат РИА Новости.

По его словам, США увеличили свое присутствие у российских границ, что ведет к напряженности. "Где Черное море и где США?", - отметил Грушко.

Замминистра также обратил внимание, что восстановление профессиональных контактов по военной линии между Россией и странами НАТО могло бы снизить опасность военных инцидентов. По его словам, раз Вашингтон так озабочен этой проблемой, то мог бы уже задуматься о восстановлении контактов между военными.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и НАТО Россия и США

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