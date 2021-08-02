Минобороны: Россию и Китай традиционно связывают долгие годы дружбы

Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин принял участие в видеоконференции, которая была посвящена 94-ой годовщине образования Народно-освободительной армии Китая. Он поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в России Чжана Ханьхуэя и атташе по вопросам обороны при Посольстве КНР в РФ генерал-майора Куй Яньвэя с праздником.

Фомин отметил, что Россию и Китай традиционно связывают долгие годы дружбы, взаимное уважение, учет интересов друг друга, настрой на плодотворное сотрудничество, а также общие взгляды по наиболее важным международным вопросам.

По его словам, российско-китайское военное сотрудничество характеризуется высокой динамикой развития, последовательным расширением сфер взаимодействия и большой интенсивностью контактов.

"Совместная деятельность наших оборонных ведомств включает комплекс мероприятий политического, экономического, военного и военно-технического характера, направленных на укрепление обороноспособности и национальной безопасности двух стран", - приводит слова Фомина газета "Красная Звезда".

Замминистра напомнил, что между нашими странами регулярно совместные мероприятия боевой подготовки, и что Китай - один из самых наиболее активных участников Армейских международных игр.

"В завершении хотел бы поздравить всех военнослужащих Народно-освободительной армии Китая с 94-ой годовщиной и пожелать дальнейших успехов и процветания на благо своей родины", - сказал замминистра обороны.