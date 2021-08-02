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Рубрика: Экономика

Минтруд предложил изменить порядок выплаты пособий безработным

Текст: Елена Манукиян
Граждане предпенсионного возраста в ряде случаев смогут получать пособие по безработице свыше года, также соискателям больше не придется расписываться в центре занятости за начисление выплаты. Проект приказа Минтруда об этом размещен для общественного обсуждения.

Период выплаты пособия по безработице может быть увеличен мужчинам с трудовым стажем от 25 лет, не достигшим 65 лет, и женщинам, отработавшим более 20 лет, которым еще нет 60 лет.

Фото: Сергей Куксин
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"Продолжительность периода выплаты пособия по безработице увеличивается для них сверх установленных 12 месяцев на две недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж указанной продолжительности", - говорится в документе. В нем также отмечается, что это не зависит от причины увольнения.

Согласно проекту приказа, центры занятости через портал госуслуг, а также в личном кабинете на портале "Работа в России" теперь должны будут уведомлять граждан о признании их безработными, назначении им пособия по безработице. Это делается в связи с переводом услуг в электронный формат. Поэтому лично приходить к трудовому инспектору и расписываться за получение денег соискателям больше не придется.

Пособие по безработице будет также начисляться гражданам, направленным центром занятости на профессиональное переобучение, следует из документа. Однако выплаты прекратятся в случае неуспеваемости такого соискателя, а также если он будет нерегулярно посещать занятия.

Получать пособия граждане смогут удобным для себя способом: как на банковскую карту или счет, так и посредством почтовой связи.

Экономика Пенсии и пособия Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд Рынок труда Пособия по безработице

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