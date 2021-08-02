Минтруд предложил изменить порядок выплаты пособий безработным

Период выплаты пособия по безработице может быть увеличен мужчинам с трудовым стажем от 25 лет, не достигшим 65 лет, и женщинам, отработавшим более 20 лет, которым еще нет 60 лет.

"Продолжительность периода выплаты пособия по безработице увеличивается для них сверх установленных 12 месяцев на две недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж указанной продолжительности", - говорится в документе. В нем также отмечается, что это не зависит от причины увольнения.

Согласно проекту приказа, центры занятости через портал госуслуг, а также в личном кабинете на портале "Работа в России" теперь должны будут уведомлять граждан о признании их безработными, назначении им пособия по безработице. Это делается в связи с переводом услуг в электронный формат. Поэтому лично приходить к трудовому инспектору и расписываться за получение денег соискателям больше не придется.

Пособие по безработице будет также начисляться гражданам, направленным центром занятости на профессиональное переобучение, следует из документа. Однако выплаты прекратятся в случае неуспеваемости такого соискателя, а также если он будет нерегулярно посещать занятия.

Получать пособия граждане смогут удобным для себя способом: как на банковскую карту или счет, так и посредством почтовой связи.