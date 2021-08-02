Минздрав разрешил больницам лечить лекарствами от благотворительных фондов

Медицинским учреждениям разрешили использовать при стационарном лечении препараты, купленные пациентами самостоятельно, полученные по федеральным программам лекарственного обеспечения или с помощью благотворительных фондов. До сих пор, согласно действующему порядку, клиникам грозили штрафные санкции в случае, если для лечения больных использовались лекарства, которые не были предоставлены самим медучреждением.

Изменение в правила обязательного медицинского страхования вносит приказ, подготовленный Минздравом России. В министерстве "РГ" пояснили, что поправки дадут возможность благотворительным фондам предоставлять пациентам дорогие лекарства для лечения в условиях стационара, при этом наказывать медучреждения за это не будут. По сути, документ устраняет существовавшие пробелы в нормативной базе и вводит в правовое поле практику, уже существующую в медучреждениях.

Да, действительно, в жизни немало случаев, когда тяжело больному пациенту приходится самому добывать себе препарат, который по каким-либо причинам не закупается для больниц.

"Вопрос легализации применения в стационарах препаратов, предоставляемых самим пациентом или его родными, стоит давно и касается многих нуждающихся в дорогостоящем лечении, в том числе и наших подопечных, - пояснила "Российской газете" президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова. - Речь, например, может идти о дорогих препаратах "офф-лэйбл", то есть не зарегистрированных пока в России. По жизненным показаниям больному такие лекарства назначает врачебная комиссия. Пока будут организованы закупки, пока препарат ввезут, это может занять продолжительное время. Но больному лечиться нужно здесь и сейчас. В таких случаях подключаются благотворительные фонды - законодательством это предусмотрено, и все механизмы отлажены. Фонд предоставляет больному первые дозы препарата, обеспечивая непрерывность лечения на период, пока проходят торги. Но врачи, соглашаясь начать лечение "посторонним" препаратом, делали это, конечно, в интересах больного, но на свой страх и риск, потому что, по сути, нарушали регламент".

Проблема эта актуальна для больных со многими тяжелыми заболеваниями - онкогематологией, рассеянным склерозом, злокачественными новообразованиями, орфанными недугами.

Пока будут организованы закупки, пока будет ввезен препарат - пройдет время, а больному он нужен здесь и сейчас

"Решение, который принял Минздрав России, - это, безусловно, шаг вперед, - сказал "РГ" врач-невролог, президент Общероссийской общественной организации инвалидов - больных рассеянным склерозом Ян Власов. - Приведу близкий мне пример. Вот, например, препарат окрелизумаб, который в ряде случаев совершенно необходим больным с активно прогрессирующим рассеянным склерозом. Не будет обеспечено лечение - это однозначная быстрая инвалидизация и смерть".

"Препарат очень дорогой, вводится внутривенно, стоит более миллиона рублей, медучреждения его не получают. Но даже если больной сам был в состоянии приобрести лекарство или находил благотворителей, пройти курс лечения в стационаре было невероятно сложно", - продолжает Ян Власов.

По его словам, даже если препараты закупаются за счет федерального бюджета в рамках программы "14 высокозатратных нозологий" или фондом "Круг добра", все равно с их применением в условиях стационара возникали проблемы, которые новый порядок снимает.

Но не означает ли нынешнее решение, что у медучреждений возникнет своеобразная лазейка: они получат возможность предлагать больным самим обеспечивать себя лекарствами при стационарном лечении? Мол, нет нужного препарата, купите сами.

Медучреждения по-прежнему обязаны обеспечить лекарствами пациентов в стационарах в рамках ОМС. Фото: Александр Корольков

"Ни в коем случае, - отвечает на этот вопрос сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. - Навязывания покупки медикаментов за свой счет во время стационарного лечения нет и не будет. Согласно действующему законодательству, лекарственное обеспечение по ОМС в рамках, обеспечиваемых программой госгарантий, по-прежнему полностью лежит на медучреждении".

Жулев пояснил, если человек пожалуется в страховую медицинскую организацию или фонд обязательного медицинского страхования, то лечебное учреждение накажут и заставят компенсировать ему понесенные расходы. По мнению Яна Власова, пациентам нужно активнее защищать свои права. "Не нужно бояться испортить отношения с медучреждением, ведь если вам отказывают в лекарстве - на кону ваша жизнь", - убежден Власов.

При этом эксперты предупреждают о возможных рисках, связанных с изменением порядка. "Есть одно серьезное обстоятельство: надо быть уверенным, что препарат, предоставляемый пациентом, приобретенный им за свой счет, хранился с выполнением всех требований, в частности соблюдался необходимый температурный режим. Ведь речь зачастую идет о высокотоксичных препаратах, очень чувствительных к условиям хранения. Очевидно, эту проблему также надо урегулировать, информировать пациента, предупреждать о возможных рисках, ведь сейчас ответственность в случае введения некачественного препарата лежит на враче", - говорит Ян Власов.

Ирина Боровова, в свою очередь, считает, что нужно строго контролировать источники приобретения лекарств. "Это очень дорогие препараты. Когда они поступают к пациенту официальным путем, есть возможность проверить QR-код, убедиться в подлинности лекарства. Если, допустим, пациент покупает лекарство через интернет, тут может быть широкое поле деятельности для мошенников", - говорит эксперт.

Надо быть уверенным, что препарат, предоставляемый пациентом, качественный и хранился с соблюдением нужной температуры

Кроме того, как говорят во Всероссийском союзе пациентов, поправки - это только первый шаг в нужном направлении, и предстоит еще проработать механизм оплаты работы медиков с использованием лекарств, приобретенных вне стен лечебного учреждения.

Мнения

Алексей Спирин, министр здравоохранения Астраханской области:

- В нашем регионе нет проблем с лекарствами. Больные, находящиеся на лечении в стационарах, полностью обеспечиваются медикаментами. Тем не менее инициатива, предложенная правительством, хорошая. Это позволит расширить возможности оказания медицинской помощи пациентам. Мы только за: главное, чтобы лекарства были официально зарегистрированы к применению на территории страны.

Антон Максимов, главный врач Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Б.А. Королева, Нижний Новгород:

- Когда я услышал эту новость, то первая реакция была сугубо позитивная: снятие любых запретов всегда открывает новые возможности. В нашей клинике нет проблем с лекарствами и расходными материалами. Естественно, в рамках финансовых нормативов ОМС. Однако иногда пациенты, например, просят поставить импортный электрокардиостимулятор, а по ОМС мы можем использовать только отечественные. Сам он его купил или ему помог благотворительный фонд - для нас не так важно. Главное, чтобы прибор нормально работал, а пациент остался довольным.

Александр Лашин, главный врач городской больницы, Курск:

- Проблема обеспечения лекарствами перед нами не стоит так остро, как это может казаться. Медикаменты, в том числе дорогостоящие, закупаются вовремя, и мы не просим родственников о чем бы то ни было. Однако инициатива о помощи благотворительных фондов или покупке препаратов больными, безусловно, нужная. Только не стоит забывать о том, что каждый лекарственный препарат, который попадает в больницу, проходит жесткий контроль. Такие же требования нужно предъявлять и к медикаментам, которые будут приобретаться пациентом или меценатами.

Федор Михайлов, директор петербургского филиала страховой компании "РЕСО-Мед":

- Нельзя говорить, что решение касается всех лекарств, это не так. То есть если врач говорит: "Вам показан препарат А, и мы его дадим бесплатно, но вообще-то для вас больше подходит препарат В, которого у больницы нет, покупайте", - это остается нарушением. За это к больнице могут быть применены штрафные санкции. Медицинское учреждение обязано по ОМС лечить бесплатно.

Но больницы получили право использовать препараты, которые были приобретены иными организациями, например, благотворительными фондами. Что касается пациентов, то легализовано использование препаратов, взятых ими с собой в больницу, которые были назначены им ранее (скажем, для лечения хронического заболевания) и были получены на льготной основе. Например, пациент, страдающий сердечно-сосудистыми недугами, попадает на операцию по поводу аппендицита. У него с собой есть свои препараты от давления и прочего. Конечно, лучше он будет принимать лекарства, к которым привык, чем больница начнет давать ему от давления, но, возможно, уже другие препараты, которыми располагает.

Подготовили: Елена Мелихова, Андрей Чугунов, Анна Скрипка, Татьяна Тюменева