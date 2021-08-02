Могилев может стать первым городом воинской славы Союзного государства

Древний Могилев, основанный на берегах Днепра еще в XIII веке, может стать первым городом воинской славы Союзного государства. Эта инициатива была озвучена в понедельник на встрече областного руководства с российским послом в Беларуси Евгением Лукьяновым, информирует БЕЛТА.

Ранее эту идею, пояснил губернатор области Леонид Заяц, поддержала в истекшем месяце председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко во время Форума регионов Беларуси и России. Глава региона даже назвал Могилев прототипом Сталинграда, напомнив что он "23 дня и ночи стоял на смерть в борьбе с немецкими оккупантами".

Город заслужил носить это звание, убежден и российский дипломат. "Придание нового статуса Могилеву должно стать приоритетным в работе. Я с воодушевлением воспринимаю эту идею. Думаю, со стороны законодательства это будет несложно. Могилев может стать первым городом Союзного государства с таким статусом, - убежден Евгений Лукьянов. - Здесь шли ожесточенные бои с фашистскими захватчиками". Появление такого города в Союзном государстве, по его мнению, "беспрецедентно".

Местные обозреватели напоминают, что Могилев - город на юго-востоке республики был освобожден 28 июня 1944 года в ходе крупнейшей стратегической наступательной операции Красной Армии "Багратион". Войска 2-го Белорусского фронта, прорвав оборону 4-й немецкой армии, форсировали реки Проня и Днепр и освободили значительную часть Могилевской области, в том числе города Могилев, Шклов и Быхов.