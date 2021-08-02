На фестивале "Спасская башня" выступит сводный оркестр ВДВ

В этом году на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" с отдельным номером выступит сводный оркестр Воздушно-десантных войск России. Фестиваль пройдет на Красной площади в Москве с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID free".

Совместно с оркестром десантников в программе примут участие артисты Ансамбля песни и пляски ВДВ и расчет почетного караула курсантов Рязанского воздушно-десантного училища.

"Мы рады поздравить всех представителей Воздушно-десантных войск России с праздником. В прошлом году Сводный оркестр ВДВ стал дебютантом Фестиваля "Спасская башня". Выступление имело большой успех. Оргкомитет получил много восторженных отзывов от постоянных зрителей фестиваля. Уверены, что и в этом году десантники порадуют публику яркими и запоминающимися выступлениями", - отметили в дирекции фестиваля "Спасская башня".

Сводный военный оркестр выступает на всех торжественных мероприятиях Воздушно-десантных войск. Ежегодно он участвует в Параде Победы на Красной площади в Москве, радует своим мастерством отдыхающих в парке культуры и отдыха Вооруженных сил "Патриот", выступает на соревнованиях "Международные армейские игры" и мероприятиях, проводимых командованием ВДВ.

В составе сводного оркестра - по 10 лучших музыкантов военных оркестров дивизий ВДВ. Главный дирижер этого музыкального коллектива - начальник ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск подполковник Владислав Твердый.