На поддержку малого бизнеса и НКО направят дополнительные средства

Правительство РФ дополнительно выделит 8 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Многие такие предприниматели по-прежнему находятся в сложном положении, объяснил глава кабмина. Он напомнил, что в ряде регионов сохраняются - а в других вводятся - новые ограничения в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Чтобы помочь наиболее уязвимым категориям бизнесменов пройти этот сложный период, правительство направит дополнительные средства на их поддержку. Это предложение недавно одобрил президент на совещании с кабмином, напомнил Мишустин.

"Выделим 8 млрд рублей на субсидии, которые смогут получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации", - уточнил премьер-министр.

По его словам, заявку на получение безвозмездного краткосрочного гранта можно будет направить в Федеральную налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика.