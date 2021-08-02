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02.08.2021 10:55
Рубрика: Власть

На поддержку малого бизнеса и НКО направят дополнительные средства

Текст: Татьяна Замахина
Правительство РФ дополнительно выделит 8 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Многие такие предприниматели по-прежнему находятся в сложном положении, объяснил глава кабмина. Он напомнил, что в ряде регионов сохраняются - а в других вводятся - новые ограничения в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Фото: iStock
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Чтобы помочь наиболее уязвимым категориям бизнесменов пройти этот сложный период, правительство направит дополнительные средства на их поддержку. Это предложение недавно одобрил президент на совещании с кабмином, напомнил Мишустин.

"Выделим 8 млрд рублей на субсидии, которые смогут получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации", - уточнил премьер-министр.

По его словам, заявку на получение безвозмездного краткосрочного гранта можно будет направить в Федеральную налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика.

Власть Работа власти Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Председатель Правительства Господдержка малого бизнеса

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