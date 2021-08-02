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02.08.2021 01:00
Рубрика: В мире

На Украине продолжают сносить памятники борцам с нацизмом

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(8523)
Власти западноукраинского города Львов, представленные преимущественно националистами бандеровского толка, продолжают дело своих идейных предков и планируют очередную акцию по уничтожению памяти о борьбе с нацизмом. Ранее в этом городе уже был снесен монумент на Холме славы, в том числе скульптура "Родина-мать", теперь они собираются "декоммунизировать" воинские захоронения на Марсовом поле, демонтировав центральный элемент мемориала - Орден Великой Отечественной войны.
Власти Львова в апреле начали сносить Монумент славы (на фото), а теперь собираются демонтировать Орден Великой Отечественной войны. Фото: REUTERS Власти Львова в апреле начали сносить Монумент славы (на фото), а теперь собираются демонтировать Орден Великой Отечественной войны. Фото: REUTERS
Власти Львова в апреле начали сносить Монумент славы (на фото), а теперь собираются демонтировать Орден Великой Отечественной войны. Фото: REUTERS

Такая инициатива, как сообщает "горячая линия" львовской мэрии, поступила от неких "общественников", прошла согласование в так называемом Украинском институте национальной памяти и некой межведомственной комиссии "по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий". Это значит, что демонтаж состоится в ближайшее время, и проводящие его львовские "общественники" - обычно под этим определением понимаются боевики неонацистских группировок, снова будут позировать на фоне совершенного ими преступления.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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МИД России в связи с планами львовской мэрии направил ноту протеста в Киев с требованием "выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов". "Подобные обязательства закреплены, среди прочего, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина. Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза", - говорится в ноте.

Однако вероятность, что в ведомстве министра иностранных дел Кулебы или офисе президента Зеленского услышат доводы из ноты - невелика. Оба всеми своими заявлениями и поступками выказывают согласие с неонацистским курсом, проводимым львовскими властями и местными "общественниками". Тем более что в Евросоюзе закрывают на такого рода деяния глаза и поощряют Киев к еще большему беззаконию.

Среди последних поощрительных заявлений - высказывание главы МИД Франции Ле Дриана о том, что уровень неонацизма на Украине не превышает средний по Европе, и вообще, неонацизма в этой стране нет, потому как Зеленский пришел к власти демократическим путем. "Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем. Тот самый, который потом завоевал пол-Франции - об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нем не было неонацизма - при нем был обыкновенный нацизм. С такими познаниями собственной истории полагаться на анализ не стоит, лучше начать верить собственным глазам и законодателям: при попустительстве Запада Украина превратилась в теплицу, где пышным цветом расцвели старые нацистские идеи", - прокомментировала заявление французского дипломата представитель МИД России Мария Захарова.

Тем временем

Три сотрудника финского управления полиции Восточного Уусимаа уволены из-за нарушения кодекса чести правоохранителей. Как выяснилось, они придерживались праворадикальных взглядов и поддерживали украинский полк "Азов" (запрещен в РФ). Уволенный впоследствии сотрудник полиции проникся сочувствием к праворадикалам и решил помочь одному из своих знакомых финнов, который имел прямые выходы на украинцев и намеревался отправиться в зону боевых действий.

Для "поддержки друга" полицейский передал ему свой оптический прицел. Кроме этого, он организовал сбор денежных средств и вещей в поддержку неонацистов. "У них (боевиков националистических батальонов. - Прим. "РГ") не хватает многого, в первую очередь оптики, биноклей ночного видения и т.д. Деньги тоже лишними не будут. Да, и тссс. Обо мне нигде не упоминать. Я только занимаюсь сбором и доставкой", - написал он в одном из сообщений чата. Пока что уголовных обвинений этому человеку не предъявлено, но из-за утраты доверия он не сможет впредь работать в правоохранительных органах.

В причастности к деятельности этой финской праворадикальной группы лиц подозреваются пять полицейских, охранник полицейского участка и еще семь человек.

Подготовил Юрий Чернов

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