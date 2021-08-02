Начался прием заявок о голосовании по месту нахождения и в онлайн-формате

С сегодняшнего дня граждане по всей России могут подавать заявления о голосовании в сентябре на любом удобном участке, а в семи регионах открылась возможность выбрать электронный формат волеизъявления.

"Мобильный избиратель" - это возможность любому из нас переместиться в избирательном пространстве РФ, то есть выбрать удобный участок для голосования", - напомнил зампред ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии в пятницу. Подавать заявки на голосование по месту нахождения можно с 00.00 2 августа на портале госуслуг. В этот же день начинается прием заявлений в территориальных избиркомах и МФЦ.

Жители Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя могут подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании. Если человек потом передумает, он может вернуться на обычный избирательный участок: система позволяет это сделать до того, как прекратится прием заявлений, то есть за семь дней до начала голосования.

Замглавы ЦИК заверил, что созданы все технические условия, чтобы исключить случаи двойного голосования. "Системы, подобной этим двум, в мире пока не существует. У нас очень точный учет избирателей, в случае перехода с одного участка на другой все считается", - подчеркнул Булаев.

Кроме того, во всех регионах будет вестись видеонаблюдение. Замглавы комиссии сравнил его с видеопомощью футбольным арбитрам: "Создаваемая система видеонаблюдения на разных уровнях дает возможность посмотреть, что происходило на избирательных участках, какие нарушения отмечают избиратели. Это позволяет оценивать произошедшее событие, профессионально его разобрать и таким образом вынести решение здесь и немедленно. Я думаю, это приблизительно похоже на VAR в футболе, только у нас масштабы применения - это почти 50 тысяч избирательных участков".

Система "Мобильный избиратель" - это возможность для любого из россиян переместиться в избирательном пространстве страны, то есть выбрать удобный участок для голосования

Создаваемая система будет очень понятна и доступна всем, "кто реально заинтересован в том, чтобы выборы прошли честно, а результаты голосования не были подвергнуты сомнению", - уверен Булаев. Еще одна тема, связанная с переходом избирательного процесса в цифру, - сбор электронных подписей. По данным Центризбиркома, через единый портал госуслуг поставлено более 30 тысяч автографов в поддержку выдвижения кандидатов и партий на выборы в органы законодательной власти регионов. "Сбор подписей в поддержку выдвижения - система непростая, бывают какие-то сюжеты, которые требуют дальнейшей доработки программы", - признал Николай Булаев.

Кроме того, на заседании ЦИК зарегистрировал федеральный список партии "Зеленые" в количестве 227 человек. Из него исключили четырех кандидатов: троих в связи с тем, что не предоставили сведения об имевшейся судимости, а еще одного по решению президиума центрального совета партии.