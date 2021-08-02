Начался прием заявок о голосовании по месту нахождения и в онлайн-формате

Новости

В Калифорнии 4 человека погибли при крушении вертолета 04:43
Ульянов: Переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся после инаугурации 04:24
Больше половины жителей Якутии привились от COVID-19 04:15
Академик Тотолян назвал причины невосприимчивости людей к коронавирусу 04:11
Хакеры замедлили процесс вакцинации от COVID-19 в итальянском Лацио 03:38
Инфекционист: Вакцинация может защитить от постковидного синдрома 03:35
Собянин рассказал о влиянии отсутствия мигрантов на инфляцию 03:15
Трамп обнародует новые доказательства нарушений на выборах в США 02:25
В Гидрометцентре назвали причину аномальной жары в Москве 2 августа 01:40
Собянин: Власти Москвы не планируют вводить удаленку для школьников 01:35
Главный инфекционист США: Ситуация с COVID-19 будет ухудшаться 00:52
Почти 600 человек задержали в Берлине на акциях против COVID-ограничений 00:33
Онлайн-репетиторство в Германии стало прибыльным бизнесом во время пандемии 01.08.2021
В Иванове полицейская машина сбила девушку 01.08.2021
Эксперт оценил выгоду России от введения цифрового налога 01.08.2021
Иран отрицает причастность к атаке на танкер Mercer Street 01.08.2021
Слепов и Кочеткова выиграли соревнования по триатлону Ironman 70.3 01.08.2021
Более 33 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 01.08.2021
В парке "Патриот" появился сквер военных инженеров 01.08.2021
Организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за пожары в Турции 01.08.2021
Маракасы и гитары: В Ростове встретили олимпийскую чемпионку Коробейникову 01.08.2021
Главный инфекционист США назвал причину роста заболеваемости COVID-19 01.08.2021
"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в РПЛ 01.08.2021
На востоке Турции из-за наводнения погибло большое количество скота 01.08.2021
Окон стал 111-м в истории "Формулы-1" победителем Гран-при 01.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
02.08.2021 04:00
Рубрика: Власть

Начался прием заявок о голосовании по месту нахождения и в онлайн-формате

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(8523)
С сегодняшнего дня граждане по всей России могут подавать заявления о голосовании в сентябре на любом удобном участке, а в семи регионах открылась возможность выбрать электронный формат волеизъявления.

"Мобильный избиратель" - это возможность любому из нас переместиться в избирательном пространстве РФ, то есть выбрать удобный участок для голосования", - напомнил зампред ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии в пятницу. Подавать заявки на голосование по месту нахождения можно с 00.00 2 августа на портале госуслуг. В этот же день начинается прием заявлений в территориальных избиркомах и МФЦ.

В ЦИК сравнили видеонаблюдение на выборах с системой помощи арбитрам

Жители Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя могут подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании. Если человек потом передумает, он может вернуться на обычный избирательный участок: система позволяет это сделать до того, как прекратится прием заявлений, то есть за семь дней до начала голосования.

Замглавы ЦИК заверил, что созданы все технические условия, чтобы исключить случаи двойного голосования. "Системы, подобной этим двум, в мире пока не существует. У нас очень точный учет избирателей, в случае перехода с одного участка на другой все считается", - подчеркнул Булаев.

Кроме того, во всех регионах будет вестись видеонаблюдение. Замглавы комиссии сравнил его с видеопомощью футбольным арбитрам: "Создаваемая система видеонаблюдения на разных уровнях дает возможность посмотреть, что происходило на избирательных участках, какие нарушения отмечают избиратели. Это позволяет оценивать произошедшее событие, профессионально его разобрать и таким образом вынести решение здесь и немедленно. Я думаю, это приблизительно похоже на VAR в футболе, только у нас масштабы применения - это почти 50 тысяч избирательных участков".

Система "Мобильный избиратель" - это возможность для любого из россиян переместиться в избирательном пространстве страны, то есть выбрать удобный участок для голосования

Создаваемая система будет очень понятна и доступна всем, "кто реально заинтересован в том, чтобы выборы прошли честно, а результаты голосования не были подвергнуты сомнению", - уверен Булаев. Еще одна тема, связанная с переходом избирательного процесса в цифру, - сбор электронных подписей. По данным Центризбиркома, через единый портал госуслуг поставлено более 30 тысяч автографов в поддержку выдвижения кандидатов и партий на выборы в органы законодательной власти регионов. "Сбор подписей в поддержку выдвижения - система непростая, бывают какие-то сюжеты, которые требуют дальнейшей доработки программы", - признал Николай Булаев.

Кроме того, на заседании ЦИК зарегистрировал федеральный список партии "Зеленые" в количестве 227 человек. Из него исключили четырех кандидатов: троих в связи с тем, что не предоставили сведения об имевшейся судимости, а еще одного по решению президиума центрального совета партии.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Собянин: Власти Москвы не планируют вводить удаленку для школьников
Академик Тотолян назвал причины невосприимчивости людей к коронавирусу
Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в РФ
В Гидрометцентре назвали причину аномальной жары в Москве 2 августа
Президент МОК Томас Бах поддержал российских спортсменов
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому