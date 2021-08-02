Найден архив битла Джорджа Харрисона

Удивительно, но с каждым годом продюсеры и коллекционеры находят все больше не опубликованных прежде песен и демозаписей бывших участников The Beatles. И хотя каждый год у разных новых звезд выходят очередные звонкие и украшенные актуальными, эффектными аранжировками хиты, люди вновь все чаще тянутся к битлам. Возможно, к их искренности, душевности и безыскусности - что в балладах, что в рок-н-роллах, и к их честной и мелодичной музыке. Теперь найдены и два трека "Тихого битла" - именно такое дружелюбное прозвище было у немногословного и, кажется, даже застенчивого Джорджа Харрисона.

Музыканты "Машины времени" несколько лет назад записывали свой альбом Machine Time именно в "битловской" студии на Abbey Road. А потом рассказывали обозревателю "РГ" , что встретили буфетчицу, которая застала The Beatles. И та поведала русским музыкантам, что всегда особенно заботилась о Джордже, "потому что он такой худенький и скромный".

Да, у Харрисона было много песен, накопленных за годы работы в "Битлз", но тогда ему разрешали отдавать на каждый альбом только две или три. И вот в 1970 году он пришел в студию уже без группы, горя желанием наконец-то поделиться с миром всем своим творчеством. Записывал песни в несколько дублей, что-то отбраковывал. И так дорвался, что за два дня записал рекордные 45 треков! В них можно услышать яростную решимость не попасть в ловушку прошлого. Именно на этом диске "Тихий битл" обрел свой голос и поднял его до эпического масштаба. В итоге Джорджа с помогавшими ему Ринго, Эриком Клэптоном и басистом Клаусом Вурманом, порой, буквально выгоняли из студии - на радостях они заигрывались дольше положенного времени. Теперь эти джемы наконец-то можно будет услышать, а в июле найдены и неизвестные демоверсии хитов Cosmic Empire и Isn't It a Pity!

Все эти треки войдут в подарочное издание альбома Харрисона 1970 года - All Things Must Pass, уже на пяти компакт-дисках. Его продюсером стал сын музыканта Дхани Харрисон. Релиз назначен на 6 августа. Но поиски песен пусть продолжаются!