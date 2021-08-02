Новости

Житель Волжского отсудил у стоматологов более 840 тысяч рублей 13:59
Гроза и сильный ветер идут на Москву 13:43
"Газпром" не забронировал допмощности Украины и Польши для транзита газа 13:42
В МЧС зафиксировали снижение природных пожаров на территории России 13:40
Прощание с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским пройдет 4 августа 13:36
В Минпромторге исключили риск дефицита продуктов в магазинах 13:29
Глава СВР оценил работу группы Bellingcat 13:23
Владелец хосписа в Красногорске получил 6,5 лет колонии 13:10
Нарышкин: США при любой власти демонизируют Россию 13:10
МИД оценил заявление адмирала США о "провокациях" России в Черном море 13:09
Борец Евлоев вышел в финал Олимпиады 13:07
В паспортах нового образца не будет графы "национальность" 13:04
Петербург попал в сотню лучших студенческих городов мира 13:04
Красильников и Стояновский вышли в 1/4 финала ОИ по пляжному волейболу 12:57
Пушилин: На переговорах по Донбассу нет никакого прогресса 12:45
ЦБ: Банки и МФО должны получать согласие заемщика на обработку персданных 12:41
В Минске откроется выставка "Облако сюрреализма" 12:36
В Москве парковки станут местами для отдыха 12:36
Хуснуллин: Регистрация недвижимости должна занимать один день 12:30
В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой 12:29
Россияне могут сэкономить до 40% на билетах на поезда 12:09
Собянин рассказал о развитии крупных городских проектов во время пандемии 12:09
В России упростят процедуру получения госуслуг 12:06
Украинский суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича 12:06
Эксперт рассказала, какие меры из-за ковида введены на зарубежных курортах 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
02.08.2021 13:10
Рубрика: Власть

Нарышкин: США при любой власти демонизируют Россию

Текст: Юрий Когалов

Вне зависимости от того, кто находится у власти в США, там продолжают демонизировать Россию. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По мнению Нарышкина, которое он высказал в эфире в YouTube-канала "Соловьев Live", такой образ складывается в результате работы американских элит и средств массовой информации. Как обратил внимание глава СВР, президент США Джо Байден уже подвергся критике со стороны обеих партий за встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Блинкен: США уволят 182 сотрудника в диппредставительствах в РФ

"Его уже обвиняют в том, что он предал национальные интересы, согласившись на встречу в верхах в Женеве. Обвиняют в том, что он не ввел санкций против оператора "Северного потока-2". Так что с этим приходится жить", - отметил Нарышкин, добавив, что русофобия активно использовалась и против предыдущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Недостаточно жесткое поведение американских политиков в отношении Москвы грозит их дискредитацией в глазах простых избирателей, отметил глава СВР.

Добрые отношения России с США и Западом в целом возможны, считает Нарышкин. Разведслужбы РФ и США (а также стран Европы) вполне успешно взаимодействуют по вопросам борьбы с терроризмом, и это свидетельствует о том, что отношения можно наладить. "Но путь к установлению добрых отношений очень долгий, он потребует больших усилий и большой воли с той и с другой стороны", - отметил он и добавил, что первый скромный шаг в форме встречи в Женеве уже сделан. "Нельзя его переоценивать, ну и недооценивать тоже нельзя", - подчеркнул глава СВР.

Власть Позиция В мире США Правительство Служба внешней разведки (СВР) Россия и США

Главное сегодня

Путин поздравил десантников с профессиональным праздником
Никол Пашинян вернулся на пост премьер-министра Армении
США оказались на пороге дефолта
"Газпром" сократил поставки газа в Европу
Академик Тотолян назвал причины невосприимчивости людей к коронавирусу
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому