Нарышкин: США при любой власти демонизируют Россию

Вне зависимости от того, кто находится у власти в США, там продолжают демонизировать Россию. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По мнению Нарышкина, которое он высказал в эфире в YouTube-канала "Соловьев Live", такой образ складывается в результате работы американских элит и средств массовой информации. Как обратил внимание глава СВР, президент США Джо Байден уже подвергся критике со стороны обеих партий за встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Его уже обвиняют в том, что он предал национальные интересы, согласившись на встречу в верхах в Женеве. Обвиняют в том, что он не ввел санкций против оператора "Северного потока-2". Так что с этим приходится жить", - отметил Нарышкин, добавив, что русофобия активно использовалась и против предыдущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Недостаточно жесткое поведение американских политиков в отношении Москвы грозит их дискредитацией в глазах простых избирателей, отметил глава СВР.

Добрые отношения России с США и Западом в целом возможны, считает Нарышкин. Разведслужбы РФ и США (а также стран Европы) вполне успешно взаимодействуют по вопросам борьбы с терроризмом, и это свидетельствует о том, что отношения можно наладить. "Но путь к установлению добрых отношений очень долгий, он потребует больших усилий и большой воли с той и с другой стороны", - отметил он и добавил, что первый скромный шаг в форме встречи в Женеве уже сделан. "Нельзя его переоценивать, ну и недооценивать тоже нельзя", - подчеркнул глава СВР.