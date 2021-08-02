Названа бесполезная настройка смартфона, которую можно отключить

Включение темного режима в настройках не позволяет заметно сэкономить заряд батареи на смартфонах с OLED-экранами, утверждают исследователи из Университета Пердью.

В ходе тестов они выяснили, что в обычных условиях (смартфон находится в помещении, яркость выставлена на уровне 30-40 процентов от максимальной) включение темной темы приводит к экономии заряда не более чем на 3-9 процентов.

Для исследования использовались смартфоны Pixel 2, Moto Z3, Pixel 4 и Pixel 5, однако результаты могут быть применимы и к iPhone с экранами OLED (практически все модели, начиная с iPhone X).

Использование темной темы может помочь в том случае, когда аппарат находится на ярком солнце и вынужден повышать яркость экрана до максимума. Кроме того, его можно использовать, когда глазам нужен отдых.