Нужен ли России новый праздник - День отца

В России предлагается установить новый праздник - День отца. С такой инициативой выступил минтруд.

Как пояснили "РГ" в минтруде, изначально предложение учредить День отца поступило от Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Сейчас в России уже отмечается День матери в последнее воскресенье ноября. Идею нового праздника обсуждают эксперты "РГ".

Анна Кузнецова, Уполномоченный по правам ребенка:

- Предложение установить День отца в России впервые в полный голос было заявлено на первом Всероссийской форуме отцов в Екатеринбурге. Налицо была странный "пробел" в расстановке акцентов: день матери, Международный день защиты детей, День семьи - есть, а Дня отца - нет. Но дело было не только в празднике. Дело в том, что во многих программных документах у нас записано: "поддержка материнства и детства". А отцовства? И такой перекос был не только в формулировках. Многие чувствовали это и заявляли о необходимости поддержки ценности отцовства, наставничества.

А сами отцы взяли и сделали. Наш Совет отцов всего за пару лет объединил тысячи пап по всей стране. И это отцы, которые объединились помогать. Только за прошлый год они вместе с профильными ведомствами и общественными организациями проверили более 700 тысяч детских и спортивных площадок, пляжей и других мест досуга детей, и не только выявляли нарушения, но и сами их устраняли, что-то ремонтировали, поправляли. Во дворах в разных регионах России отцы проводят зарядки, тренировки и соревнования для детей, участвуют в программах наставничества в детских домах, и делают множество других добрых дел.

Во многих программах у нас записано: "поддержка материнства и детства". А отцовства?

Именно Совет отцов обратил внимание на пап-одиночек, стал им помогать. Некоторые папы-одиночки не объявляются сами, их приходится разыскивать, чтобы помочь. А когда к ним приходят наши отцы, говорят: "Да ладно, я уж сам". В Ярославской области при помощи Совета отцов мы купили квартиру папе, который остался один с четырьмя детьми.

Мне кажется, сегодня очень важно на государственном уровне подчеркнуть роль отца в воспитании детей, сохранении традиционных семейных ценностей, сохранении семьи, сохранении России. Если День отца станет всероссийским праздником, это восполнит недостаток внимания к теме отцовства.

Иван Соловьев, заслуженный юрист России, доктор юридических наук:

- К сожалению, так сложилось, что роль отца в нашем обществе является недооцененной. Виной тому имеющиеся стереотипы и подчас пассивная позиция сильной половины человечества. Сегодня практически в любом семейном конфликте суд в 9 случаев из 10 встает на сторону матери, игнорируя даже железобетонные аргументы в пользу отца. Таким образом, мы априори возлагаем всю ответственность за воспитание детей на мать, лишая отца возможности проявить себя. Во многом в этом и кроется причина роста задолженности по алиментным платежам. Ведь когда общение с ребенком предоставляется в обмен на деньги, многие мужчины пасуют и бегут от ответственности. В итоге ребенок лишается и общения с отцом, и его финансового участия. Однобокой является навязываемая людям позиция и в отношении домашнего насилия. Она унижает мужчину, заранее ставя его в положение агрессора. Статистика же неумолимо говорит о том, что жертвами насилия становятся все: и женщины, и дети, и старики, и мужчины. Поэтому нужно снижать в целом градус агрессии в обществе, а не обвинять мужчин во всех грехах. Учреждение Дня отца повысит не только авторитет мужской составляющей родительского воспитания, но и станет мощным стимулом для того, чтобы мужчины более ответственно подходили к своей роли и в семье, и в обществе. Одним словом, по-мужски.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Никита Лашкул

Владимир Кудрявцев, доктор психологических наук, профессор:

- Как отец, я должен радоваться: вот и на моей улице праздник - по соседству с Днем матери, День отца. Но я не могу присоединиться к тем, кто говорит, что надо поднимать авторитет и статус отца, а праздник повод к тому. Мне воспитание не позволяет. Я думаю, что мужчина, как глава семьи, априори авторитет и как истинный авторитет должен находиться в тени Дня матери. Который, кстати, плохо приживается или вообще не приживается, как праздник, в нашем обществе. Лишь восемь процентов по опросам социологов знают о том, что он приходится на последнее воскресенье ноября. И еще меньше его отмечают. Повод задуматься - почему?

Не потому ли, что скоро из 365 дней в году не останется дней, свободных от праздников? Человек уже не в силах их все помнить - День поцелуя, День "спасибо"… Кто-то на днях меня поздравил с Днем рыбака. Так обесцениваются праздники. С их ростом мы перестаем ценить праздничность настоящего праздника и его смысл. Роль отца эволюционирует, он теперь не только добытчик ( что в нем заложено природой), но и не меньше - педагог, воспитатель, товарищ, он - и полы пропылесосит, и в приставку с детьми поиграет, и мусор вынесет, и борщи-супы сварит, и газон пострижет, успеет то, что успеть невозможно, и останется папой. Но будем откровенны: нет или почти нет таких идеальных пап. Природа отцовства размывается - статус добытчика у него отнимают все понемногу, начиная об обстоятельств, не дающих возможность заработать, и кончая равноправием женщины, которая часто зарабатывает не меньше, а то и больше мужчины. И шокирующие сведения о "родителе №1" и "родителе №2", существующих где-то там, тоже теснят роль отца. Разумеется, мужчину в мужчине надо поддерживать. Но не уверен, что через праздники. Мужская природа лидерская. Дайте отцу заработать, создайте общественную атмосферу потребности вложения заработанного в семью, а не в алименты - вот задача. И она посложнее организации раз в году Дня отца. Отцов нужно уважать не на словах, и не раз в году. Иначе с Днем отца будет как с остальными "днями". "Какой сегодня день?" "День взятия Бастилии". "О, повод поднять тост".

Протоиерей Александр Волков, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево, отец семерых детей:

- Мы знаем, какой коррозии сегодня подвержен институт семьи, как и о том, что количество разводов у нас достаточно велико. Поэтому я лично приветствую идею такого памятного дня.

Институт отцовства в нашей стране не очень-то силен. В современной семье очень многое - и воспитание детей, и дальнейшее их устройство - обычно переносится на долю ответственности матери. А роль отца в семейной жизни в целом остается периферийной. В Церкви есть понимание отцовской ответственности и роли отца как главы семьи и воспитателя детей, мы строим образ отца на Евангелии и опыте святых подвижников. Но в светском обществе его куда меньше. И поэтому, мне кажется, важна любая актуализация этой темы. Светское общество должно находить нужные ответы на острые вопросы. После учреждения Дня отца, я думаю, вокруг этого праздника будет собираться очень востребованная сегодня семейная повестка.

Мария Арбатова, писатель, драматург:

- Я убеждена, что памятных Дней не должно быть много, иначе идея празднования обесценивается. Скажем, зачем нам День медсестры, если есть День медика? Те, кто спасает нам жизнь, не должны делиться на высший и низший состав. Не празднуют же адмиралы День морского флота, а их подчиненные День матроса, это разъединяет.

Еще из аргументов "против": в новой истории России появилось столько новых праздников, что люди не успевают их запомнить. При этом заметно, что молодежь активно празднует импортные праздники. Мне категорически не нравится Хеллоуин, но он имеет большую востребованность, чем Первое мая. Потому что нужно придумывать костюмы и какие-то действия, а не примитивно отправляться в лес на шашлыки с выпивкой.

Из аргументов "за" - раздники, как и памятники, "столбят" определенную систему ценностей. Что уж тут скрывать, отцовство у нас сильно деградировало. Связано это было, как уверяют историки, с тем периодом, когда Сталин отменил алименты, чтобы после войны нарожали больше. Тогда общество перестало призывать мужчину к стопроцентной ответственности за своих детей. Поэтому я считаю, что для нашей страны День отца - суперважный праздник. Члены появившихся не так давно организаций отцов - это уже далеко не те криминальные орки, которые в 90-е года воровали детей у матерей, но ответственные люди, которые собирают вокруг себя мужчин и объясняют им необходимость взять на себя колоссальную нагрузку по воспитанию сыновей и дочерей.

Любые средства хороши, чтобы внушить российским мужчинам ценность отцовства. И поэтому День отца - хорошая идея. В нашей стране хоть и почти ушел традиционный семейный уклад, когда ответственность за ребенка была в основном на женщине, но нам еще пока странно видеть в мужском туалете какой-нибудь западной страны пеленальный столик. А почему нет?

А еще наше законодательство устроено так, что не защищает женщину после развода: у нас только 12 процентов мужчин платят алименты. И искать алиментщиков и его счета - тоже крест женщины. Между тем, если посмотреть законы западных стран, там все делится поровну: и ребенка получает не мама, а тот, кто может дать ему больше. Дети после развода живут неделю с одним родителем, неделю - с другим. Поэтому более полноценно развиваются, чем когда матери-одиночки все тащат на себе.

Андрей Коченов, руководитель Совета отцов при детском омбудсмене:

- Нам предлагали присоединиться к празднованию Международного дня Отца (правда, он не совсем международный, его отмечают всего 22 страны), но мы подумали, а почему мы должны ориентироваться, например, на образ очень хорошего американского папы, когда у нас есть свой?

Три года мы нашим отцовским сообществом уже отмечаем в третье воскресенье октября День отца. Эта дата приближена ко дню памяти святого князя Дмитрия Донского, отца 12 детей. Он был настоящим отцом, и государственный деятель, и надежный муж, и правильный отец, и просто потрясающий человек.

Нам нужен не праздник ради праздника, но важен как повод серьезно поговорить об ответственном отцовстве. Не шарики-фонарики, а чтобы тема отцовства прозвучала на государственном уровне. У нас сегодня не говорят о достойных отцах, зато полно негативных, карикатурных образов в комедийных шоу. Образ же серьезного, рассудительного, надежного, ответственного отца встречается редко. И это понятно, не хватает настоящих мужских качеств, почти исчезла духовная порядочность, мужская нравственность.

В нашей российской семье мужчина всегда был главой семьи, для верующих - главой малой церкви. Это было главное его качество, сопровождающееся большой ответственностью за всех домочадцев. Оно передавалось как само собой разумеющееся из поколения в поколение. Мужчина - это стена, защита, стержень. От него зависело благополучие семьи. Он не бегал и не искал легких путей. Недавно детский уполномоченный встречалась с президентом и, рассказывая о нашем проекте "Ты не один", который поддерживает пап-одиночек, посетовала на то, что такие мужчины отказываются от помощи и найти их непросто. Президент сказал: "Настоящий мужчина сам старается преодолевать все трудности". Вот это одно из главных свойств, которое всегда отличало ответственного мужчину и настоящего отца. К сожалению, не все современные мужчины справляются с трудностями, заботами и обязанностями, часто перекладывая их на плечи женщин. Причин этому много, в том числе и женское воспитание в неполных семьях… Но именно поэтому сегодня так важно говорить об ответственном отцовстве. О простых вещах: быть мужественным, защищать слабых, не обижаться на стариков, детей и женщин, быть выше и сильнее своих обид. Мужчинам не надо вступать в перепалки, становиться карикатурой.

Кто знает, что у нас не только матери, но и отцы в одиночку воспитывают детей с тяжелыми диагнозами? Почему о них никто не говорит?

Кто-то говорит, не надо праздников, надо помочь отцам-одиночкам материально? Но не все упирается в деньги. И дети рождаются не от денег, а от любви. И если мы сохраним наши традиции - а День отца, я уверен, будет этому способствовать - не нужны будут невероятные усилия государства по раздаче больших денег. Да, материальная поддержка необходима, но восстановить утраченную роль отца важнее.

Читатели "РГ", участвующие в опросе:

Нет. И так слишком много праздников для мужиков, а Женский день превращают в "праздник весны".

Так много безотцовщины, что таких детей этот праздник будет травмировать.

Срочно нужен!!!

Да. Настоящие, хорошие отцы необходимы детям, семьям и достойны праздника.

Личный взгляд

Михаил Визель, критик, шеф-редактор портала "Год литературы":

Одним жарким летом, вынеся несколькомесячную дочку из комнаты к раковине, чтобы поменять подгузник, я неожиданно оказался встречен изумленной репликой гостившей у нас на даче родственницы - дамы интеллигентской профессии, лет двадцать живущей в Западной Европе, матери двух взрослых сыновей, между прочим: "Ну надо же, впервые вижу, чтобы мужчина этим занимался!"

Как все молодые родители, я был преисполнен важности и несколько недосыпал. Поэтому ответил довольно резко: "У меня нет того места, из которого рожают, но руки-то у меня растут из того места, из которого надо!"

Я привожу сейчас этот, признаю, довольно бестактный ответ на такое же бестактное замечание, потому что, как я сейчас понимаю, он во многом определяет мое понимание роли отца в современном - постиндустриальном, если угодно, - мире. Я не подвергаю свою жизнь ежедневной смертельной опасности, убивая диких зверей, чтобы обеспечить семью пропитанием, и даже не убиваюсь для этого на неинтересной работе. Мать моего ребенка в состоянии зарабатывать в целом не меньше, чем я, а при определенных обстоятельствах и намного больше; с чего же я должен важничать и делать вид, что "все эти пеленки меня не касаются?"

Поэтому я не только менял подгузник, но и, когда дочка немного подросла, учил с ней первые слова и первые буквы, ставил на самокат и сажал на велосипед. А те годы, когда я был фрилансером со свободным графиком, водил в балетный класс и в рисовальную студию, на первые в ее жизни детские концерты и детские выставки, делал с ней первые рукописные книги забавных стишков ("а жираф - он с пятнами: круглыми, приятными!") и т.д. и т.п.

И, если бы не упомянутая реплика, мне бы и в голову не пришло ставить это себе в заслугу. Потому я воспринимал это все не как обязанность, а как величайшую привилегию: услышать снова Моцарта, увидеть Ван Гога не замыленным глазом и забитым ухом взрослого, избыточно эрудированного человека - а свежим ухом и глазом ребенка, который сталкивается с этой заезженной классикой впервые. При этом того ребенка, с которым у меня, что ни говори, самая тонкая и прочная связь.

Сейчас моей дочке 15-й год. Она еще больше стала похожа на женскую версию меня и при этом не отличается от любого развитого подростка, находящегося в фазе отрицания. Ее больше не затащишь не то что на концерт Моцарта, но и на фестиваль "Дикая мята", куда мы с ней вдвоем ездили четыре года подряд, до нынешней злосчастной двойной отмены. И я ее прекрасно понимаю: играть с папой дома в две гитары - полезно и прикольно, потому что папа, оказывается, много знает и умеет, а тусоваться с ним на людях - неловко и просто неприлично.

Что ж, я подожду. А пока буду вспоминать, как путешествуя с ней по Италии, с удивлением обнаружил, что наши случайные попутчики, которым я называл наши имена, не понимают, кто из нас кто. Потому что это нам ясно, что одно имя мужское, а другое женское, а для них "Миша и Маша" - это как клоуны Бим и Бом. Так я с тех пор о нас с Машей и думаю.