Новости

Борец Евлоев вышел в полуфинал Олимпиады 07:51
"Газпром" сократил поставки газа в Европу 07:51
Результат отказавшегося уходить с ринга боксера Алиева аннулирован 06:50
Хабаровчанин продавал поддельные сертификаты о прививках от COVID-19 06:49
Барак Обама отметит свое 60-летие с участием сотен гостей 06:47
Камачо-Куинн выиграла стометровку с барьерами на Олимпийских играх 06:31
Десять человек были расстреляны на оживленной улице Нью-Йорка 06:30
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об избиении жителей Мурино 06:22
Тонтоглу выиграл золото в прыжках в длину на ОИ-2020 06:15
Борцы Семенов и Емелин сразятся за "бронзу" ОИ-2020 05:42
Три человека погибли в ДТП в Якутии 05:37
Россиянин Пронкин вышел в финал соревнований по метанию молота на ОИ-2020 05:28
Феттеля лишили второго места на Гран-при Венгрии после гонки 05:18
В Якутске частично открыли трассу, где произошла утечка газа 05:03
В Калифорнии 4 человека погибли при крушении вертолета 04:43
Ульянов: Переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся после инаугурации 04:24
Больше половины жителей Якутии привились от COVID-19 04:15
Академик Тотолян назвал причины невосприимчивости людей к коронавирусу 04:11
Хакеры замедлили процесс вакцинации от COVID-19 в итальянском Лацио 03:38
Инфекционист: Вакцинация может защитить от постковидного синдрома 03:35
Собянин рассказал о влиянии отсутствия мигрантов на инфляцию 03:15
Трамп обнародует новые доказательства нарушений на выборах в США 02:25
Iron Lynx выиграла "24 часа Спа", Богуславский - в десятке сильнейших 01:49
В Гидрометцентре назвали причину аномальной жары в Москве 2 августа 01:40
Собянин: Власти Москвы не планируют вводить удаленку для школьников 01:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
02.08.2021 06:47
Рубрика: В мире

Барак Обама отметит свое 60-летие с участием сотен гостей

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/Ryan McBride Фото: AFP/Ryan McBride
Фото: AFP/Ryan McBride

В предстоящие выходные бывший президент США Барак Обама устраивает праздник в честь своего 60-летнего юбилея. Сотни гостей приглашены на остров Martha's Vineyard. Мероприятие проводится на фоне повышенных опасений представителей сферы общественного здравоохранения по поводу быстрого распространения в США "дельта"-штамма.

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
Байден во время выступления оговорился, перепутав Обаму с Трампом

"Если вы говорите о небольшой вечеринке у себя дома, для шести или восьми человек, которые все полностью вакцинированы, я не думаю, что на данный момент нам нужно надевать маски, чтобы быть рядом друг с другом", - заявил в воскресенье CNN Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здравоохранения США, добавив, что на вечеринке, способной собрать более ста человек, "проблематично быть уверенным в вакцинации гостей".

По словам источника в окружении Обамы, все гости на юбилее должны будут пройти тестирование на COVID-19, хотя он не уточнил, когда, где и какие доказательства они должны будут предоставить. Приглашенных уже предупредили, что вечеринка будет проходить на открытом воздухе, всех гостей попросили вакцинироваться, специальный координатор по коронавирусу будет следить за соблюдения всех надлежащих протоколов. Официальные лица Обамы не сообщили, будут ли обязаны гости носить маски.

Участие в мероприятии подтвердили 475 человек, включая друзей, близких и бывших подчиненных Барака Обамы. Более 200 сотрудников, включая поваров и официантов, будут задействованы в качестве обслуживающего персонала.

Официальный представитель Белого дома сказал в заявлении для Axios, что хотя президент США Джо Байден не может присутствовать на мероприятии, он надеется вскоре встретиться с Обамой и должным образом поприветствовать его "в клубе тех, кому за шестьдесят".

В мире США

Главное сегодня

Собянин: Власти Москвы не планируют вводить удаленку для школьников
Академик Тотолян назвал причины невосприимчивости людей к коронавирусу
Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в РФ
В Гидрометцентре назвали причину аномальной жары в Москве 2 августа
Президент МОК Томас Бах поддержал российских спортсменов
Как свободолюбивая Америка подходит к обязательной вакцинации от ковида
Итальянский университет заплатит студентам за отказ от путешествий на самолете