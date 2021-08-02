Барак Обама отметит свое 60-летие с участием сотен гостей

В предстоящие выходные бывший президент США Барак Обама устраивает праздник в честь своего 60-летнего юбилея. Сотни гостей приглашены на остров Martha's Vineyard. Мероприятие проводится на фоне повышенных опасений представителей сферы общественного здравоохранения по поводу быстрого распространения в США "дельта"-штамма.

"Если вы говорите о небольшой вечеринке у себя дома, для шести или восьми человек, которые все полностью вакцинированы, я не думаю, что на данный момент нам нужно надевать маски, чтобы быть рядом друг с другом", - заявил в воскресенье CNN Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здравоохранения США, добавив, что на вечеринке, способной собрать более ста человек, "проблематично быть уверенным в вакцинации гостей".

По словам источника в окружении Обамы, все гости на юбилее должны будут пройти тестирование на COVID-19, хотя он не уточнил, когда, где и какие доказательства они должны будут предоставить. Приглашенных уже предупредили, что вечеринка будет проходить на открытом воздухе, всех гостей попросили вакцинироваться, специальный координатор по коронавирусу будет следить за соблюдения всех надлежащих протоколов. Официальные лица Обамы не сообщили, будут ли обязаны гости носить маски.

Участие в мероприятии подтвердили 475 человек, включая друзей, близких и бывших подчиненных Барака Обамы. Более 200 сотрудников, включая поваров и официантов, будут задействованы в качестве обслуживающего персонала.

Официальный представитель Белого дома сказал в заявлении для Axios, что хотя президент США Джо Байден не может присутствовать на мероприятии, он надеется вскоре встретиться с Обамой и должным образом поприветствовать его "в клубе тех, кому за шестьдесят".