Аномальные объекты замечены между Марсом и Юпитером

Астрономы Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) обнаружили два не характерных для внутренней части Солнечной системы космических объекта, которые находятся в "густонаселенном" поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letter, а коротко о нем рассказывает Gizmodo. Речь идет об объектах, получивших наименования 203 Pompeja и 269 Justitia.

Они классифицированы как астероиды и находятся в поясе астероидов, расположенном между орбитами Марса и Юпитера. Однако эти объекты не похожи на тела, характерные для внутренней части Солнечной системы. По ряду своих характеристик они схожи с объектами, расположенными на внешней части и за пределами Солнечной системы.

Как говорят сами астрономы, объекты обнаружены там, где их попросту не должно быть. К такому выводу ученые пришли, изучив так называемую "спектральную подпись" каждого из этих астероидов. Она оказалась гораздо более красной, чем у всех других астероидов пояса, в котором они находятся.

В этом отношении красные астероиды напоминают транснептуновые объекты, то есть объекты, расположенные от Солнца дальше, чем Нептун. Поэтому ученые выдвинули гипотезу, предполагающую, что объекты 203 Pompeja и 269 Justitia изначально сформировались в поясе Койпера, а затем по какой-то причине сдвинулись ближе к Солнцу, причем произошло это, когда Солнечная система была еще совсем молодой.

Если гипотеза найдет свое подтверждение, астрономы получат новые доказательства того, что Солнечная система формировалась хаотично, причем строительные блоки из разных ее частей иногда смешивались друг с другом.

Аномальность изученных объектов была подтверждена по результатам спектроскопических наблюдений в инфракрасном диапазоне, которые были проведены с помощью телескопа IRTF и астрономической обсерватории Сеульского национального университета.

Диаметр астероида 203 Pompeja составляет 110 км, а астероида 269 Justitia - в два раза меньше. Оба космических тела имеют необычно красный спектр. Это означает, что они отражают много красного света. Эти тела оказались даже краснее астероидов D-типа, которые ранее считались самыми красными объектами в поясе астероидов.

Ученые объясняют, что внешняя часть Солнечной системы заполнена материалами, сохранившимися еще со времен ее формирования. В их число входят планетезимали (астероиды) и кентавры (ледяные планетезимали, расположенные между Юпитером и Нептуном).

Данные объекты отличаются насыщенным красным цветом, поскольку содержат сложные органические соединения, в частности метан и метаноловый лед. Органика и придает космическим телам красноватый оттенок, когда за ними наблюдают при помощи спектрографа.

Во внутренней части Солнечной системы астероиды очень бедны на органические материалы, поэтому они имеют синее свечение. Вот почему исследователей удивило присутствие красных астероидов там, где их, теоретически, действительно не должно быть.

Эти объекты самим своим существованием нарушают правила так называемой снеговой линии. Так в астрономии и планетологии называется расстояние от звезды, на котором температура становится достаточно низкой для того, чтобы простые летучие соединения переходили в твердое состояние.

Как следует из пресс-релиза JAXA, открытие предполагает, что некоторые астероиды в главном поясе сформировались за пределами Солнечной системы, и что популяция этих объектов, вероятно, существует внутри главного пояса астероидов.