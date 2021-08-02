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02.08.2021 22:30
Рубрика: Экономика

Обычные банковские карты оперативно замещаются цифровыми

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
До конца года цифровые карты составят 25-30% от всей эмиссии банковских карт, а к 2023 году - уже 40-50%. Такой прогноз "РГ" дали представители крупнейших российских банков, входящих в топ-20 по активам. Спрос на виртуальный "пластик" вырос во время пандемии, когда кредитные организации ограничили контакты с клиентами, и продолжает увеличиваться.
Цифровые карты все увереннее соперничают с привычным "пластиком". Фото: farknot_architect / iStock Цифровые карты все увереннее соперничают с привычным "пластиком". Фото: farknot_architect / iStock
Цифровые карты все увереннее соперничают с привычным "пластиком". Фото: farknot_architect / iStock

Цифровые карты выпускаются онлайн в приложении банка и по функционалу являются аналогами пластиковых: с их помощью можно переводить деньги, платить за покупки в интернете, а также загружать в мобильные кошельки (Apple Pay, Samsung Pay и т.п.) для оплаты в офлайновых магазинах или снятия наличных в банкомате, если устройство оснащено бесконтактной технологией.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Для клиентов цифровые карты имеют ряд преимуществ. Во-первых, скорость и простота оформления. Не нужно посещать офис или ждать курьерскую доставку. Карту можно выпустить за минуту. Кроме того, после добавления карты в электронный кошелек можно сразу же приступать к покупкам. Цифровую карту невозможно потерять. Наконец, выпуская ее, кредитная организация экономит на сырье, оборудовании, а также снижает нагрузку на отделения и затраты на доставку.

"РГ" опросила топ-30 крупнейших российских банков по активам в рамках исследования интереса россиян к этому продукту. Первым из участников опроса, которые ответили на запрос, виртуальный "пластик" запустил Сбербанк (2018 год), следом за ним - ВТБ и Газпромбанк (2019 год). В 2020 году соответствующую опцию клиентам предоставили Московский кредитный банк (МКБ), банк "Дом.РФ" и "Санкт-Петербург", в 2021 году - Райффайзенбанк и банк "Россия".

Представители этих банков прогнозируют, что до конца года цифровые карты составят 25-30% от всей эмиссии банковских карт, а к 2023 году - уже 40-50%. "Карты с опцией "без пластика" заказывает все больше граждан, - говорит директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев. - Если в начале года такие карты выбирал каждый пятый клиент, то в сейчас - уже каждый четвертый".

Спрос на виртуальный "пластик" в этом году фиксирует и начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксения Андреева. "Если в 2020 году их было выпущено свыше 330 тысяч, то за первое полугодие 2021 года - уже 360 тысяч", - говорит она. Начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина связала это с пандемией. "Последний раз резкий всплеск увеличения спроса на виртуальный "пластик" мы наблюдали в апреле прошлого года, в условиях самых жестких ограничений во время пандемии коронавируса, когда банки и клиенты максимально ограничивали взаимные контакты", - подтвердил руководитель бизнеса банковских карт банка "Санкт-Петербург" Сергей Мишанин.

"Интерес к выпуску цифровых карт в этом году продолжает увеличиваться, - отметила Брюхина. - Мы ожидаем сохранения такой тенденции в течение ближайших нескольких лет". Впрочем, не все клиенты морально готовы полностью отказаться от привычной осязаемой в руках карты, считает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. Клиенту нужен платежный инструмент, отдельно и независимо существующий от смартфона, подчеркивает она.

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