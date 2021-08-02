"Обыватели обожают маньяков": вышел русский трейлер фильма "Веном 2"

На YouTube опубликован второй дублированный трейлер фильма "Веном 2" с Томом Харди и Вуди Харрельсоном.

"Я хочу только одного - бойни", - громогласно заявляет в самом начале ролика Клетус Кэседи, он же Карнаж - основной антагонист картины. В новом видео ему уделяется значительно больше времени, чем в предыдущих промо-материалах.

Также мельком показывается знакомство главного героя Эдди Брока с этим серийным убийцей. "Обыватели обожают маньяков", - сообщает злодей, обещая журналисту эксклюзивный материал.

Премьера сиквела о похождениях инопланетного симбиота в российских кинотеатрах запланирована на 16 сентября.