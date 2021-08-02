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"Обыватели обожают маньяков": вышел русский трейлер фильма "Веном 2"

Новости
    02.08.2021, 16:33
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован второй дублированный трейлер фильма "Веном 2" с Томом Харди и Вуди Харрельсоном.

Фото: kinopoisk.ru
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"Я хочу только одного - бойни", - громогласно заявляет в самом начале ролика Клетус Кэседи, он же Карнаж - основной антагонист картины. В новом видео ему уделяется значительно больше времени, чем в предыдущих промо-материалах.

Также мельком показывается знакомство главного героя Эдди Брока с этим серийным убийцей. "Обыватели обожают маньяков", - сообщает злодей, обещая журналисту эксклюзивный материал.

Премьера сиквела о похождениях инопланетного симбиота в российских кинотеатрах запланирована на 16 сентября.

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