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Очень скоро Google отключит старые Android-смартфоны

Текст:   Антон Благовещенский
02.08.2021,  
14:32
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Смартфоны на базе Android 2.3.7 и более ранних версий лишатся возможности входить в учетные записи Google. Отключение произойдет 27 сентября 2021 года.

Фото: istock

The Verge со ссылкой на Google пишет, что пользователи, которые попытаются использовать сервисы компании, такие как Gmail, YouTube или карты, получат сообщение об ошибке.

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Отмечается, что Android 2.3.7 была выпущена почти десять лет назад. Однако в мире используется около трех миллиардов смартфонов на Android, поэтому часть из них может оказаться в числе отключенных. В то же время известно, что аппараты на базе Android 3.0 и выше по-прежнему смогут входить в аккаунт.

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