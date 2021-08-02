Очень скоро Google отключит старые Android-смартфоны

Смартфоны на базе Android 2.3.7 и более ранних версий лишатся возможности входить в учетные записи Google. Отключение произойдет 27 сентября 2021 года.

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The Verge со ссылкой на Google пишет, что пользователи, которые попытаются использовать сервисы компании, такие как Gmail, YouTube или карты, получат сообщение об ошибке.

Отмечается, что Android 2.3.7 была выпущена почти десять лет назад. Однако в мире используется около трех миллиардов смартфонов на Android, поэтому часть из них может оказаться в числе отключенных. В то же время известно, что аппараты на базе Android 3.0 и выше по-прежнему смогут входить в аккаунт.