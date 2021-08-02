Опубликован первый официальный кадр из "Властелина Колец" Amazon

Малоинформативно, но очень красиво - и даже, пожалуй, просится на рабочий стол. Вот он - первый кадр из долгожданной сериальной адаптации "Властелина колец". Которая, напомним, выйдет на Amazon.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Опубликовали изображение, кстати, не просто так, а ещё и с важным уточнением по премьере дебютного сезона (его съёмки, оказывается, сегодня официально завершились). Собственно, указана конкретная дата: второе сентября следующего, 2022-го года. Если, конечно, релиз по каким-то причинам не перенесут.

Проект может похвастаться внушительным - даже по нашим, привычным к грандиозным затратам, временам - бюджетом: его оценивают в сумму порядка миллиарда долларов. То есть выглядит всё заранее ого-го как впечатляюще. Хотя у фанатов Толкина есть опасения - связанные, например, с заявленной в шоу обнажёнкой.