Памфилова предложила дать бой технологии двойников на выборах

Новости

В главном храме ВДВ прошла Божественная литургия 15:34
Актриса "мыльных опер" Хосемит Бермудес умерла в 41 год 15:33
Новой ведущей шоу "Орел и решка" стала актриса Анфиса Черных 15:30
Кубинец Лопес стал первым в истории борьбы четырехкратным чемпионом Игр 15:29
В центре столицы остановлены трамваи 15:29
ЦИК зарегистрировал список кандидатов Партии Роста для участия в выборах 15:20
Белоусов поддержал создание карты влияния ограничений на бизнес 15:18
Репертуар театров проверят на соответствие стратегии нацбезопасности 15:08
Интернет-мошенники похитили у екатеринбуржцев более 100 млн рублей 15:02
Умер актер-индеец из "Во все тяжкие" Саджино Грант 15:00
ЦИК зарегистрировал список кандидатов Партии пенсионеров для участия в думских выборах 14:58
ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Зеленой альтернативы" для участия в выборах 14:50
Актер из "Декстера" Джей Пикетт внезапно умер на съемках 14:50
Военные ЗВО завершили тушение пожаров в Карелии 14:50
Аэропорт Симферополя в июле поставил месячный рекорд по трафику 14:47
ЦИК: На участие в онлайн-голосовании подано более 16 тысяч заявлений 14:43
Упавшему в обморок 84-летнему Леониду Куравлёву вызвали "скорую" 14:34
Экс-президент Киргизии Акаев вернулся в Бишкек для общения со следователями 14:33
В Екатеринбурге отменили фейерверк ко Дню города 14:32
От COVID умер легендарный советский актер Анатолий Рудаков 14:20
Грызлов: Очная встреча Контактной группы по Донбассу может пройти в августе 14:19
Шойгу: Десантники - надежная опора национальной безопасности государства 14:14
"Спартак" сыграет с ПСВ или "Мидтьюлланном", если пройдет "Бенфику" в ЛЧ 14:12
На Петербург обрушится "сверхливень" 14:12
Минприроды разъяснило поправки в законы об охоте 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
02.08.2021 15:24
Рубрика: Власть

Памфилова предложила дать бой технологии двойников на выборах

Текст: Дмитрий Гончарук
Использование на выборах кандидатов-однофамильцев - грязная технология, а тем, кто ее применяет, надо дать общественный бой. Такое мнение высказала на заседании Центральной избирательной комиссии 2 августа ее председатель Элла Памфилова.

"В ряде случаев меняют фамилию, имя и даже отчество - идут даже на это, чтобы поучаствовать в грязных технологиях. К сожалению, закон не содержит прямого запрета на такие технологии, и если такие кандидаты подают все документы правильно оформленными, мы должны их зарегистрировать. Однако обмануть избирателей не удастся", - заявила Памфилова.

ЦИК зарегистрировал список кандидатов Партии пенсионеров для участия в думских выборах

Глава ЦИК подчеркнула, что российские избиратели - люди образованные, грамотные и подготовленные.

"Надеюсь, что они смогут отличить настоящего кандидата от его двойников. Но мы должны им в этом помочь, - продолжила Элла Памфилова. - Если кандидат незадолго до выборов сменил фамилию и имя, в соответствии с законом в бюллетене указывается прежняя фамилия, имя и отчество".

По ее словам, так избиратель сможет видеть, какой кандидат идет под своим именем, а какой использовал чужое.

"Мы должны дать общественный бой тем, кто, не рассчитывая на свою победу, понимая, что ничего не сделал, чтобы заслужить доверие избирателей, использует такие грязные технологии. В обществе должно быть полное неприятие таких методов", - резюмировала председатель Центризбиркома.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Нарышкин: США при любой власти демонизируют Россию
Путин поздравил десантников с профессиональным праздником
Никол Пашинян вернулся на пост премьер-министра Армении
США оказались на пороге дефолта
"Газпром" сократил поставки газа в Европу
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому