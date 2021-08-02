Памфилова предложила дать бой технологии двойников на выборах

Использование на выборах кандидатов-однофамильцев - грязная технология, а тем, кто ее применяет, надо дать общественный бой. Такое мнение высказала на заседании Центральной избирательной комиссии 2 августа ее председатель Элла Памфилова.

"В ряде случаев меняют фамилию, имя и даже отчество - идут даже на это, чтобы поучаствовать в грязных технологиях. К сожалению, закон не содержит прямого запрета на такие технологии, и если такие кандидаты подают все документы правильно оформленными, мы должны их зарегистрировать. Однако обмануть избирателей не удастся", - заявила Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что российские избиратели - люди образованные, грамотные и подготовленные.

"Надеюсь, что они смогут отличить настоящего кандидата от его двойников. Но мы должны им в этом помочь, - продолжила Элла Памфилова. - Если кандидат незадолго до выборов сменил фамилию и имя, в соответствии с законом в бюллетене указывается прежняя фамилия, имя и отчество".

По ее словам, так избиратель сможет видеть, какой кандидат идет под своим именем, а какой использовал чужое.

"Мы должны дать общественный бой тем, кто, не рассчитывая на свою победу, понимая, что ничего не сделал, чтобы заслужить доверие избирателей, использует такие грязные технологии. В обществе должно быть полное неприятие таких методов", - резюмировала председатель Центризбиркома.