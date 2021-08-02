Пенсионный фонд начал выплачивать пособие на детей-школьников

В понедельник единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей будет перечислена на 17 млн детей, которые уже учатся в школе или пойдут в нее на следующий год при условии, что до 1 сентября 2021 года им исполнится 6 лет. Пособие выплачивает Пенсионный фонд. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе Минтруда.

"В понедельник, 2 августа, планируется произвести выплаты на 17 млн детей", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что на 29 июля в Пенсионный фонд поступило более 12,7 заявлений от родителей, которые обратились за выплатами в общей сложности на 17,5 млн детей. Сегодня заявления продолжают поступать. В связи с этим в ведомстве отмечают, что большинство родителей детей школьного возраста получат средства в августе, то есть - перед началом учебного года. Между тем, подать заявление можно до 1 ноября как на портале госуслуг, так и лично, обратившись в Пенсионный фонд. Ведомство рассматривает заявления не более 5 дней, а после принятия решения в течение трех дней перечисляет деньги на счет родителей, который указан в заявлении. Доход семьи на назначение выплаты не влияет.

Право на единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей сохраняется за родителями ребенка-инвалида до достижения им 23 лет, если он продолжает учиться в школе.