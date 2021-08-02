Перевозка может поднять стоимость одежды, обуви и техники

Перевозка товаров в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожала на 20-80% в зависимости от вида транспорта, рассказали "Российской газете" участники рынка. Вслед за этим уже дорожают продукты питания, на очереди канцтовары, одежда, обувь, стройматериалы, электроника, говорят эксперты.

Повышение тарифов на перевозку в конечной стоимости товаров для потребителей отразится не сразу. С момента заказа до прибытия груза проходит от одного до трех месяцев в зависимости от направления, говорит член президиума Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель. Если же компании-поставщики работают с получателями грузов, например с торговыми сетями, по долгосрочным контрактам, то не могут сразу повысить стоимость товаров. К тому же сами магазины стремятся реализовать продукцию как можно быстрее, потому не станут повышать цены, пока не распродадут старые запасы, добавляет заведующий московским отделением Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов.

Но во втором полугодии рост тарифов на перевозку неизбежно докатится и до полок в магазинах, указывают эксперты.

Чем дешевле товар, тем заметнее будет повышение его стоимости. Например, в стоимости канцтоваров доля перевозки составляет 80%, цены могут вырасти от 20 до 60%. Больше всего дорожают товары повседневного спроса, например, одежда, обувь, продукты питания и средства гигиены, говорит директор по транспортной логистике Itella в России Сергей Левченко. Вырастут цены также на бытовую технику, добавляет директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов.

В минтрансе предусматривают развитие международных транспортных коридоров, снятие ограничений на сети автодорог, внутренних водных путях и увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Эти планы прописаны в транспортной стратегии России на период до 2035 года. Но на рост тарифов влияют международные факторы.

После кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Китай вновь запустил производство, тогда как в США и Европе продолжались локдауны. В результате в КНР возник дефицит контейнеров, ставки на фрахт выросли. Подогрел этот процесс инцидент в Суэцком канале, когда суда не могли пройти его неделю из-за блокировки, указывает вице-президент компании Kuehne+Nagel в России и странах СНГ по продажам и маркетингу Антон Гречко. В итоге на международных морских и железнодорожных перевозках по некоторым направлениям ставки выросли пятикратно, говорит руководитель отдела продаж направления "Европейская логистика" компании "Даксер" Максим Косенков.

Многие компании стали переключаться на авиа- и автоперевозки, что привело к повышению тарифов и по этим видам транспорта. Из-за отсутствия регулярного пассажирского сообщения тарифы на перевозку по воздуху в 2020 году выросли на 30-50% по некоторым направлениям и сейчас держатся на прежнем уровне, указывает заместитель гендиректора Stalogistic Александр Видинеев. В среднем стоимость перевозки автотранспортом выросла от 12,5% до 47%, морем - на 85%, а по железной дороге - на 80%. Цены на международную перевозку автотранспортом также растут из-за дефицита разрешений на трансграничные перевозки, добавляет директор операционного управления группы компаний AsstrA Денис Гураль. Сейчас доставка тонны груза авиатранспортом обходится в 6,5 тысячи долларов, морем - в 800 долларов, автотранспортом - в 750 евро, а по железной дороге - в 715 долларов. За международными ценами подтянулись и внутренние тарифы. Цена перевозок по России за I полугодие 2021 года выросла на 15%, а на определенных маршрутах - на 25% из-за повышенного спроса и увеличеня объема отправок в сегменте e-commerce.

Представители рынка прогнозируют дальнейший рост тарифов. Сложная ситуация в сфере морских перевозок сохранится как минимум до китайского Нового 2022 года (1 февраля), говорит Гречко. Компании ожидают продолжения стремительного роста тарифов на морские, автомобильные и воздушные перевозки. Менее подвержены такому риску железнодорожные перевозки благодаря госрегулированию, считают эксперты.