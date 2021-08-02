Почти 600 человек задержали в Берлине на акциях против COVID-ограничений

Почти 600 человек задержали в Берлине во время акций протестов, пострадали более десяти полицейских, сообщает РИА Новости.

В минувшее воскресенье в столице Германии прошли многочисленные демонстрации, в которых участвовали противники вводимых из-за COVID-19 коронавирусных ограничений. Силовики перекрывали площади и улицы, происходили точечные задержания. "Мы доставляли людей в полицейские участки для установления личности. Некоторые задержаны за серьезные нарушения общественного порядка", - рассказал представитель правоохранительных органов Тило Каблитц. По его словам, полиция продолжает дежурство, так как некоторые группы все еще пытаются собраться, несмотря на поздний час.

Сотни человек собрались на площади рядом с Бранденбургским воротами. Власти заявили, что на таких демонстрациях невозможно соблюдать правила социальной дистанции.

Общее число манифестантов в полиции назвать не смогли. "Они ни разу не собирались сразу в одном месте, а постоянно перемещались", - подчеркнул Каблитц.

Несмотря на вакцинацию, эпидемиологическая ситуация в Германии остается сложной. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить обстановку с главами федеральных земель 10 августа. Планируется ввести обязательное тестирование граждан при въезде в страну всеми видами транспорта.