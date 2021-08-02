Подлодка "Магадан" прошла заводские ходовые испытания

Построенная на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" проекта 636.3 успешно прошла заводские ходовые испытания.

Их морская часть проводилась на полигонах Балтийского флота. Лодка выполнила запланированные погружения, в том числе глубоководные. "Все системы и механизмы корабля работали в штатном режиме, в соответствии с заявленными тактико-техническими характеристиками", - сообщила в понедельник, 2 августа Объединенная судостроительная корпорация.

Ранее гендиректор предприятия - изготовителя Александр Бузаков заявил, что новую субмарину передадут в боевой состав ВМФ до 25 ноября нынешнего года.

Служить "Магадан" будет на Тихоокеанском флоте. Всего на Адмиралтейских верфях построят для ТОФ шесть таких субмарин. Первую - "Петропавловск-Камчатский" передали российскому Военно-морскому флоту два года назад. Вторая серийная подлодка данного проекта - "Волхов" вошла в состав ВМФ прошлой осенью. На подходе "Магадан". Субмарину "Уфа" готовят к спуску на воду. А "Можайск" - к закладке. Следом на Адмиралтейских верфях начнут строить "Якутск". Планируется, что вся серия будут готова к 2024 году.

Выбор подлодок для тихоокеанцев случайным, конечно, не назовешь. Известно, что шесть таких субмарин уже несут боевую службу на Черном море и отлично там себя зарекомендовали. Эти лодки, за малошумность прозванные на Западе "черной дырой", способны выполнять большой спектр задач на относительно небольших - до 300 метров - глубинах. Корабль способен набирать под водой скорость в 20 узлов и совершать автономные походы длительностью до 45 сеток и длинною в 7500 морских миль.

К тому же у этой лодки достаточно мощное вооружение - шесть аппаратов с 18 торпедами, мины и ударный ракетный комплекс "Калибр". А еще субмарина оборудована новейшим инерциальным навигационным комплексом и современной автоматизированной информационно-управляющей системой "Лама".