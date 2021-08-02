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02.08.2021 23:00
Рубрика: Общество

Полина Властовская: Покажите, как здорово быть читающим

Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
Дети перестают читать и тонут в гаджетах - такие жалобы стали привычными. При этом школьники вечно сидят в соцсетях, делятся впечатлениями от прочитанного и обмениваются ссылками на электронные книги. Нередко лучше, чем родители, знают, где и что найти.
Не пытайтесь отвлечь ребенка от гаджетов и Сети - осваивайте их вместе с ним к общему удовольствию и пользе. Фото: предоставлено издательством МИФ Не пытайтесь отвлечь ребенка от гаджетов и Сети - осваивайте их вместе с ним к общему удовольствию и пользе. Фото: предоставлено издательством МИФ
Не пытайтесь отвлечь ребенка от гаджетов и Сети - осваивайте их вместе с ним к общему удовольствию и пользе. Фото: предоставлено издательством МИФ

По правде говоря, родители проводят в интернете в 1,5 раза больше времени, чем подростки. При этом видят в смартфонах не помощника, а врага своих детей. Как быть с таким противоречием? Об этом мы и поговорили с руководителем редакции "Детство" в издательстве МИФ Полиной Властовской.

Полина Властовская: Как ни парадоксально, ничего плохого в гаджетах нет. Нужна мера. Чаще всего родители сами подталкивают детей: плачешь - вот тебе планшет, не хочешь есть - вот тебе мультики... А потом вдруг спохватываются: ах, мой ребенок постоянно в телефоне - хоть бы раз за лето книгу в руки взял...

Кстати, почему противопоставляют именно гаджеты и книги, а не смартфон и игру в футбол, например?

Полина Властовская: Сама задаюсь этим вопросом. Для нашего поколения, поколения наших родителей книга была главным видом интеллектуального досуга. И нам сложно принять, что гаджет - это и книги, и познавательные видео, и статьи, и фильмы, а еще онлайн-музеи и театры, площадки для общения со сверстниками. Это безграничные возможности для развития. Но родители по старинке ворчат: "Вот я в детстве книги читал, а ты зависаешь в телефоне". Недавно была на презентации одной книги. В зале сидели подростки лет 10-13 и увлеченно следили за происходящим, пока один из писателей не произнес эту мантру про книги и гаджеты. Ребята стали хихикать и переглядываться... И мы их потеряли, они выключились. Есть еще одна страшная фраза: как заставить ребенка полюбить чтение. Но как можно заставить любить?

Что же делать?

Фото: Издательство "Синдбад"
Книги: пять новинок для чтения в отпуске

Полина Властовская: Если вас беспокоит, что от экрана портятся глаза, предложите альтернативу - запишите в кружки, приглашайте в гости его друзей, ходите с ним в музеи. Часто слышу: "Мой ребенок смотрит одни глупости". Так найдите вместе с ним полезные ресурсы, которые ему захочется смотреть. Для многих книга остается признаком интеллектуальной элитарности. Так покажите, как здорово быть читающим. Предложите ребенку несколько книг и честно скажите, что вам будет приятно, если он их прочитает. Только не забудьте вместе с ним посмотреть его любимого блогера. Покажите, что уважаете ребенка и разделяете его увлечения.

Пришло поколение визуалов, которые воспринимают информацию через картинки и видео, но с трудом вникают в смысл прочитанного.

Полина Властовская: Во всем мире книжки-картинки невероятно популярны. Для ребенка общение с книгой начинается именно с иллюстрации. Это то, что привлекает внимание, что хочется разглядывать, а уже потом переходить к тексту. Тем более сейчас такое разнообразие книжек-картинок, начиная от классических изображений и кончая немыслимыми арт-экспериментами. С детьми еще очень полезно читать вслух. Чем дольше вы будете это делать, тем лучше. У нас с моей восьмилетней дочерью есть ритуал: каждый вечер мы читаем друг другу книги. Для меня как для мамы книга - безопасное и понятное пространство для общения с ребенком.

Родители проводят в интернете больше времени, чем дети, но почему-то видят в нем врага детворы

Летнее чтение - вот где баталии. Какие книги посоветуете включить в список, чтобы чтение было в удовольствие?

Полина Властовская: Как вы относитесь к жукам? Детям это интересно. И настоящим хитом стала книга "Без ума от жуков" - красочная энциклопедия о мире насекомых. Дети - известные почемучки, часто вопросами ставят в тупик и заставляют гуглить правильный ответ. Так вот, чтобы не давать повода противопоставлять гаджеты и книги, мы выпустили книгу "100 вопросов от Чевостика". Почему жжется крапива? Откуда на теле мурашки? Что будет, если выйти в космос без скафандра? Увлекательное чтение, проверили на своих детях. Для ребят постарше - "Как взрослеют девочки" и "Как взрослеют мальчики". Родители могут дать эти книги детям и не беспокоиться, что те узнают что-то лишнее. Младшим школьникам понравятся "Три героя Матильды" о приключениях мягких игрушек и детективная история "Мадам Бадубеда". Подросткам я бы порекомендовала графический роман "Легенда о волках" по одноименному мультфильму и книгу "Тайна страны невозможностей". Здесь и приключения, и головоломки, и юмор, и легкое сумасшествие в духе "Алисы в Стране Чудес", и немного подросткового бунта. Знаю, что такие книги любят не только подростки, но и взрослые.

Кстати
  • 91 % детей имеют личный смартфон.
  • 35 % школьников пользуются смартфоном от 2 до 5 часов в день.
  • 74 % подростков всю важную и интересную информацию узнают в интернете.
  • 72 % младших школьников предпочитают бумажные книги.
  • 31 % подростков читают каждый день.
Общество Семья и дети Культура Литература

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