Посол РФ: Россия готова обсуждать с США вопросы контроля над вооружениями

Россия открыта для обсуждения с США любых вопросов контроля над вооружениями. Запретных тем нет. Об этом в интервью журналу National Interest заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Хочу подчеркнуть, что российская сторона открыта для обсуждения любых вопросов контроля над вооружениями. Для нашей страны нет табуированных тем. Мы готовы учитывать озабоченность США по поводу новейших стратегических систем России. Однако такой разговор не должен быть улицей с односторонним движением", - отметил посол.

По его словам, Вашингтону необходимо прислушаться к заявлениям Москвы и принять во внимание интересы национальной безопасности России. "Диалог не может быть плодотворным без справедливого обмена мнениями", - выразил уверенность Антонов.

По его словам, за последние годы накопилось множество проблем в области стратегической стабильности, и для их разрешения необходимы сложные двусторонние переговоры. На встрече в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обменялись мнениями о том, в каком направлении необходимо двигаться. Как обратил внимание дипломат, лидеры продемонстрировали готовность к диалогу и поиску точек соприкосновения. "Это определенно положительный знак. Тем не менее, мы находимся в самом начале долгого пути. Перед нами стоит непростая работа по восстановлению доверия в этой сфере", - заявил Антонов.