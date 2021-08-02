Поставленный из США боевой вертолет потерпел крушение в Афганистане

Вертолет MD-530F американского производства, принадлежащий Национальному воздушному корпусу Афганистана, совершил вынужденную посадку в провинции Гильменд.

🇦🇫 A MD530 Black Bird helicopter of the 289th unit of Afghan Air Force crashed yesterday in Bolan, Helmand province of Afghanistan.#Afghanistan pic.twitter.com/RfxQfkRn36 — The RAGEX (@theragex) July 30, 2021

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Талибан" утверждали, что им удалось его подбить. В то же время командование правительственных сил сообщило, что инцидент произошел по техническим причинам. Экипаж не пострадал и смог дотянуть до подконтрольной центральным властям территории. После чего был оперативно эвакуирован.

В социальных сетях появились фотографии этого вертолета. Каких-то повреждений, полученных от воздействия стрелкового или иного оружия, не видно. Лишь при жестком приземлении оторвалось одно из полозьев шасси, что, в принципе, не является фатальной поломкой.

В настоящее время MD-530F Cayuse Warrior считаются вторыми после российских Ми-17 по численности вертолетами в вооруженных силах Афганистана. Они специально разработаны для ведения боевых действий в данном регионе и являются модификацией техники, появившейся еще в 60-е годы и активно применявшейся во время агрессии США во Вьетнаме.

В качестве вооружения они могут применять подвесные контейнеры с 12,7-мм пулеметами. Также предусмотрена возможность использования пусковых установок 70-мм неуправляемых авиационных ракет с семью направляющими.

Взлетная масса - около 1700 кг, максимальная скорость -282 км/ч. Практический потолок - 5700 метров. Дальность полета - 430 км. Вместимость - 7 человек.

Кроме практически незащищенных заокеанских вертушек афганские пилоты продолжают эксплуатировать бронированные Ми-35, которые также наносят удары по формированиям боевиков.