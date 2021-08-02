Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
02.08.2021,  
13:45
Текст:  Алексей Моисеев

Поставленный из США боевой вертолет потерпел крушение в Афганистане

Вертолет MD-530F американского производства, принадлежащий Национальному воздушному корпусу Афганистана, совершил вынужденную посадку в провинции Гильменд.

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Талибан" утверждали, что им удалось его подбить. В то же время командование правительственных сил сообщило, что инцидент произошел по техническим причинам. Экипаж не пострадал и смог дотянуть до подконтрольной центральным властям территории. После чего был оперативно эвакуирован.

Фото: Ejército TV / youtube.com
Советские БТР-60 модернизировали в Никарагуа

В социальных сетях появились фотографии этого вертолета. Каких-то повреждений, полученных от воздействия стрелкового или иного оружия, не видно. Лишь при жестком приземлении оторвалось одно из полозьев шасси, что, в принципе, не является фатальной поломкой.

В настоящее время MD-530F Cayuse Warrior считаются вторыми после российских Ми-17 по численности вертолетами в вооруженных силах Афганистана. Они специально разработаны для ведения боевых действий в данном регионе и являются модификацией техники, появившейся еще в 60-е годы и активно применявшейся во время агрессии США во Вьетнаме.

В качестве вооружения они могут применять подвесные контейнеры с 12,7-мм пулеметами. Также предусмотрена возможность использования пусковых установок 70-мм неуправляемых авиационных ракет с семью направляющими.

Взлетная масса - около 1700 кг, максимальная скорость -282 км/ч. Практический потолок - 5700 метров. Дальность полета - 430 км. Вместимость - 7 человек.

Кроме практически незащищенных заокеанских вертушек афганские пилоты продолжают эксплуатировать бронированные Ми-35, которые также наносят удары по формированиям боевиков.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России
Демонстрационный образец ПАК ДА планируют изготовить к 2023 году 09:29
Китайские танки пытались улучшить с помощью американских технологий 24.07.2021
БТР-60 пытались скопировать в КНДР 23.07.2021
вертолеты
Фото: Олег Кулешов/ТАСС
В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку "Красноярск" 03:30
Вертолеты Ми-28Н вооружат модернизированными ракетами "Вихрь-1" 28.07.2021
Боевое применение вертолета Ми-35 в Афганистане показали на видео 26.07.2021
Афганистан
Фото: Архив ЦКБ "Рубин"
"Симфония" для Спасского: конструктору трех поколений АПЛ - 95 лет 00:01
Мощный сигнал: MW оценил переброску Су-25 к афганской границе 31.07.2021
Границу с Афганистаном будут оборонять модернизированные БТР-Д и Т-72 21.07.2021