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02.08.2021 10:37
Рубрика: Общество

Правительство увеличило срок получения бесплатных лекарств для сердечников

Текст: Татьяна Замахина
Кабмин увеличивает с одного года до двух лет срок получения бесплатных лекарств гражданами, имеющими сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такую поддержку пациенты смогут получать начиная с 1 января следующего года.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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"Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого иные серьезные сердечно-сосудистые заболевания, - пояснил глава правительства. - Лечение медикаментами снижает риск повторных и других обострений".

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что важно не снижать качество плановой медпомощи на фоне пандемии. "Принятое решение должно помочь льготникам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - резюмировал Мишустин, добавив, что на диспансерном лечении сейчас находятся более полумиллиона таких пациентов.

Новая мера особенно важна для тех из них, кто переболел коронавирусом. Им требуется дополнительное лечение и реабилитация, в том числе для профилактики осложнений, пояснил премьер-министр.

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