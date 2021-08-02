Продажи гибких смартфонов в России выросли на 80% в 2021 году

Продажи гибких смартфонов в России за первые шесть месяцев 2021 года выросли на 80% в деньгах и штуках, подсчитали в компании "М.Видео-Эльдорадо". Всего в первом полугодии 2021 года россияне купили складных смартфонов на сумму 300 млрд рублей.

Представители ретейлера отметили, что всего было продано около 13 млн гибких смартфонов и это максимальный интерес россиян к гаджетам такого типа за последние полтора года. Средняя стоимость гибких смартфонов составила 130 тысяч рублей.

По данным компании "Связной", самыми популярными складными смартфонами в России стали Samsung Galaxy ZFOLD2 и "раскладушки" Galaxy Z Flip, а также Motorola razr.

Росту продаж складных смартфонов в России способствовали три фактора, считает Евгений Харитонов, главный редактор портала о гаджетах и технологиях Ferra.ru. Во-первых, продолжительная стагнация флагманов в классическом форм-факторе: такие инновации, как 100-кратный зум, дисплеи с высокой частотой и сверхбыстрые зарядки, появились во флагманских смартфонах еще в начале 2020 года. "С тех пор новых функций во флагманах не появилось, а цена новинок продолжила расти из-за дефицита чипов и инфляции. Ценители новшеств в смартфонах логичным образом переключили свое внимание на складные модели", - объясняет он.

Вторым фактором популярности гибких смартфонов стала нерешительность компании Apple, продолжает эксперт. "Фанаты iPhone ждали модель с гибким дисплеем с 2019 года, когда дебютировал Samsung Galaxy Fold первого поколения, и не дождались. При этом флагманы iPhone в последние пару лет изменяются очень незначительно - покупатели понимают, что есть риск потратить деньги на новую модель, но не заметить разницы. А складные смартфоны, в отличие от классических флагманов, эту разницу гарантируют", - считает специалист.

Всего за полтора года существования на рынке гибкие смартфоны превратились из ненадежных, экспериментальных и зачастую урезанных функционально гаджетов в полноценные флагманы. "К примеру, в начале 2020 года запуск Samsung Galaxy Fold экстренно перенесли на полгода из-за того, что журналисты и блогеры нашли в новинке массу конструктивных недостатков. В итоге производитель потратил дополнительное время на их устранение, прежде чем начать продажи. Современные модели гибких смартфонов поступают в продажу уже без "детских болезней", причем в двух форм-факторах - "раскладушки-книги" (Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X) и в корпусе, похожем по пропорциям на классические кнопочные телефоны-"раскладушки" (Motorola razr 5G, Samsung Galaxy Z Flip). Широта выбора также дополнительно привлекает энтузиастов к покупке таких устройств", - заключает Харитонов.

Смартфоны со складным экраном растут быстрее среднерыночных темпов за счет низкой базы, маркетинговой поддержки, расширения ассортимента и представленности, продолжает Дмитрий Рябинин, директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group. "Но это по-прежнему очень узкая ниша для тех, кто хочет попробовать что-то необычное и готов за это переплатить по сравнению со стандартными решениями с аналогичными характеристиками. Совокупно весь сегмент смартфонов верхнего ценового диапазона (стоимостью более 50 тысяч рублей) занимает всего 7% рынка в штуках (это в основном Apple и Samsung).

130 тысяч рублей составляет средняя стоимость гибких смартфонов в России

Модели со складным экраном в нем составляют небольшую часть. По сути, в России по продажам это ниша одного производителя - Samsung. Поэтому от его действий практически полностью зависит динамика. Сейчас модель Galaxy Z Flip значимо подешевела, почти наполовину - со 120 до 65 тысяч рублей, это должно подстегнуть дальнейший рост, но несколько снизит средний чек", - объясняет эксперт.