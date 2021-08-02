Пульмонолог объяснила отличие коронавируса и простуды

Зачастую заболевание коронавирусом начинается со смешанных симптомов, поскольку к COVID-19 может присоединиться еще одна инфекция верхних дыхательных путей. Тогда у пациента начинает болеть и першить горло. Об этом MK.RU рассказала врач-пульмонолог Инна Мишина.

Она отметила, что больному нужно обратить внимание, не появились ли у него сухой кашель и диарея или рвота, не пропал ли аппетит.

Кроме того, важно обратить внимание на другие симптомы: потливость по ночам, озноб, слабость и головная боль.

В случае, если нарастает интенсивность кашля и желудочно-кишечных расстройств, которые являются основными симптомами нового "дельта"-штамма, Мишина рекомендует немедленно вызывать врача.