Путин поздравил десантников с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Президент России отметил, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки.

"Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине", - говоорится в поздравлении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что нынешнее поколение солдат и офицеров искренне гордится выдающейся героической историей Воздушно-десантных войск.

"Народ России знает, что вы никогда не подведете, будете неизменно, надежно и твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны", - отметил он.