Радзиховский: Армения привыкла при любых правительствах рассчитывать на Россию

Если в прошлый раз речь шла про Азербайджан, вполне естественно, что следующим пунктом нашего геополитического путешествия становится Армения. Есть и информповод: на линии соприкосновения с Азербайджаном новые перестрелки и дежурно-взаимные обвинения, Армения попросила Россию участвовать в охране армяно-азербайджанской границы, Песков обтекаемо ответил, что Кремль "продолжает контакты" и прилагает усилия для выполнения трехсторонних (Армения - Россия - Азербайджан) соглашений о перемирии.

Но начать хочу не с политики. Просто не могу не поделиться личным впечатлением. Увидел по ТВ грандиозный митинг с участием Пашиняна на площади Республики - центральной в Ереване. О чем шла речь - не помню, да это и не важно. Поразило, что огромная толпа, все без масок, никакой социальной дистанции и т.д. Без маски и без дистанции, но в окружении людей был на трибуне и сам Пашинян.

Понимаю - политические страсти и т.д., но ковид куда делся?! По статистике университета Дж. Хопкинса, на конец июля в Армении с населением 3 млн переболели 229 000 (7,6%), умерли - 4600 чел. (0,15%), вакцинировано - 1,5% населения. Для сравнения: в Азербайджане с населением 10 млн чел., по данным того же Хопкинса, переболели 341 000 чел. (3,4%), умерли - 5000 чел. (0,05%), вакцинировано - 19% населения. Выводы в диапазоне от "все логично" до "все нелогично" или просто "это - особенности национальных арифметик" (ведь университет Хопкинса только сводит воедино информацию с мест) оставлю читателям.

Итак, Армения, "орущих камней государство, хриплые горы к оружью зовущая" (Мандельштам).

История Армении - одна из древнейших в мире, ее принято отсчитывать от 2492 года до н.э. И в течение большей части этого времени армянский народ не имел своей государственности, Армения была ареной бесконечных столкновений арабов, монголов, турок, персов, курдов... При этом, не говоря об этнических различиях, огромное значение имел религиозный антагонизм: ведь Армения - первая страна в мире, принявшая христианство (Армянская Апостольская Церковь) в качестве государственной религии, находилась под властью и в окружении стран нехристианских.

Армения привыкла при любых своих правительствах "в целом" рассчитывать на Россию

Так формировались драматические "национальные скрепы": главная проблема - выживание, острое ощущение опасности, жизни "на краю", потребность и в своем государстве, и в чьей-то сильной поддержке. Геноцид-1915 был лишь высшей точкой в длинном ряду... Это и определяет отношения Армении и армян к России.

Отношения Российской империи с теми или иными ее окраинами были разными, но для армян приход русских войск в начале XIX века и включение части Армении в состав России стали не "завоеванием", но освобождением от турецкого ига. Лермонтов писал про Грузию, что благодаря России "она цвела/ с тех пор в тени своих садов/ не опасаяся врагов,/за гранью дружеских штыков". Про Грузию разговор впереди, но к Армении это точно можно отнести.

Россия - христианское государство, несравнимо более цивилизованное и развитое по сравнению с Османской империей, армяне отныне ничем не дискриминированы, напротив - защищены! Эта "скрепа исторической благодарности" прочно соединяла Армению и большинство армян с Россией. Без ее учета историю российско-армянских отношений не понять. Конечно, и тут не все безоблачно, были в СССР и армянские сепаратисты (считается, что именно они организовали первый в истории теракт в Москве - 1977 г.), случалась бытовая ксенофобия - люди есть люди... Но в целом армяне могут считаться "имперским народом" - они занимали большое место во всех слоях имперской элиты России, а особенно СССР и от Империи себя не отделяли, служили не за страх, а "за скрепы". Перечислять имена - газеты не хватит...

Эти скрепы живы и сейчас, все знают, как много среди российских патриотов (в том числе известных ТВ-пропагандистов) этнических армян. Мотивы каждого из них - дело индивидуальное, но исторический бэкграунд очевиден, его игнорировать нелепо.

Тот же фактор работает и в межгосударственных отношениях. Армения привыкла при любых своих правительствах "в целом" рассчитывать на Россию. И - "мы в ответе за тех, кого приручили" - Россия, действительно, традиционно поддерживает Армению. Членство в ОДКБ, 102-я русская военная база в Армении (с историей, восходящей к 1941 г.!) - лишь "внешняя тень скреп". Да, в ходе последней войны Россия не так демонстративно выступала на стороне Армении, как Турция - на стороне Азербайджана. Но тем не менее, если бы не "силовое поле России", конфликт мог и затянуться и принять иной оборот, кстати, крайне опасный не только для Армении, но и для Азербайджана...

По разным оценкам, кроме того, в России постоянно работают 1,3-1,5 млн гастарбайтеров из Армении

Что касается экономических и гуманитарных отношений.

В РФ согласно переписи 2010-го живут 1 182 000 этнических армян, 0,86% населения. В основном это, конечно, граждане РФ. По разным оценкам, кроме того, в России постоянно работают 1,3-1,5 млн гастарбайтеров из Армении. Диаспора в России - самая большая из всех армянских диаспор а мире (всего, по разным оценкам, за пределами Армении живут 10-20 млн армян, в 3,5 - 7 раз больше, чем в самой Армении). Армения - мононациональна, 98% населения - армяне. Русских, постоянно живущих в Армении, - 12 000, 0,39% населения.

Торговля. В 2020-м объем торговли Армении с Россией - 2300 млн долл. Это 0,4% объема внешней торговли РФ и 3,1% торговли со странами СНГ. Примерно соответствует доле Армении в общем объеме экономики РФ. Ну а для Армении РФ - первый торговый партнер, доля торговли с Россией - 32,5% от всей внешней торговли республики.