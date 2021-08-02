Реактивное "Земледелие": новую технику опробовали на учениях в Мулино

На учениях в Нижегородской области задействовали инженерные системы дистанционного минирования "Земледелие".

Как сообщает газета "Красная звезда", на полигоне в Мулино было впервые применено блокирующее минирование подразделения условного противника, которое попало в своеобразный непроницаемый "мешок". Взвод ИСДМ своим залпом закрыл проходы, которые ранее проделали в заграждениях, вынудив неприятеля поднять белый флаг.

Такие установки, выполненные на шасси вездеходов КамАЗ (8х8), впервые продемонстрировали в минувшем году на Красной площади в ходе военного Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Каждая их них имеет пятьдесят направляющих, предназначенных для применения снаряжаемых минами различных типов реактивных боеприпасов. Для безопасности мирного населения они программируются на самоуничтожение.

Минимальная дальность стрельбы - 5000 метров, максимальная - 15000 метров. В состав системы также входят выполненные на аналогичной колесной платформе транспортно-заряжаюшие машины.

В ходе учений также были применены универсальный заградитель УМЗ-К "Клещ" и вертолеты Ми-8МТВ-5-1 с системой минирования ВСМ-1.

Мероприятия проводились в рамках подготовки к стратегическому учению "Запад-2021". За происходящим наблюдали начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Пояснения ему давал начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.